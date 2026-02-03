Slušaj vest

Belex15 je pao za 0,09 odsto a Belexline za 0,45 odsto. Rast vrednosti akcija od 1,08 odsto doveo je beogradsko Dunav osiguranje na prvo mesto današnje dobitničke liste.

Akcije ove osiguravajuće kuće su na kraju trgovanje vredele po 1.880 dinara. Sledi niški Filip Moris sa rastom vrednosti akcija od 0,54 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 9.250 dinara.

Prvo mesto na gubitničkoj listi pripalo je Energoprojekt holdingu iz Beograda, sa padom vrednosti akcija od 13,97 odsto. Akcije ove kompanije su na kraju trgovanje vredele po 499 dinara.

Na drugom mestu je PPT Armature iz Aleksandrovca, čije akcije su pale za 3,57 odsto a na zatvaranju trgovanja imale su vrednost od 270 dinara po akciji.

Najviše se trgovalo akcijama beogradskog Aerodroma Nikola Tesla, čime je ostvaren promet od 714.400 dinara.

Na drugom mestu je Jedinstvo iz Sevojna sa prometom od 297.400 dinara.