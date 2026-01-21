Slušaj vest

, a koje su prvi put pod jednim krovom, što će omogućiti njihovu bolju komunikaciju, kao i brži i efikasniji rad.

Mali je ove institucije, smeštene na Prokopu, obišao sa predstavnicima Atinske berze i Euronext grupacije, sa kojima se prethodno sastao.

Tokom sastanka prvi potpredsednik Vlade razgovarao je, putem video-linka, i sa generalnim direktorom i članom Upravnog odbora Grupe Atinske berze Janosom Kontopulosom.

Mali je poručio da je Srbija prošla dug put u poslednjih petnaest godina i da zaslužuje razvijeno tržište kapitala.

Foto: Ministarstvo finansija/Miloš Milivojević

„Srbija je 2012. godine bila na ivici ambisa kada su javne finansije u pitanju, bili smo na ivici bankrota, a danas smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja ima investicioni kreditni rejting. Pokazali smo da odgovornom ekonomskom politikom možemo da uradimo velike stvari za naše građane, a u svemu tome važan segment našeg uspeha je i razvoj tržišnog kapitala“, rekao je Mali nakon obilaska institucija.

Istakao je da su za srpsku privredu važni novi izvori finansiranja, te da je prvi put u Srbiji objedinjен rad Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra i Beogradske berze.

„Tri najvažnije institucije tržišta kapitala sada se nalaze u ovoj novoj zgradi. Sve izgleda kako treba. To znači da će oni mnogo brže i efikasnije da rade, bolje komuniciraju i rešavaju probleme. To je jasan signal svima, a pre svega investitorima koji investiraju u naše hartije od vrednosti i preduzećima koja se kotiraju na berzi, da smo spremni za sledeći korak, za još brži rast i razvoj“, rekao je Mali.

On je dodao da je u ovom trenutku u srpskim bankama deponovano oko 42 milijarde evra štednje građana i preduzeća, što im daje likvidnost, dok sa druge strane postoje kompanije koje traže novac i druge izvore finansiranja osim komercijalnih banaka.

Foto: Ministarstvo finansija/Miloš Milivojević

„To je funkcija tržišta kapitala – da spaja one koji imaju novac i višak sredstava i one kojima je taj novac potreban, kako bi se ubrzao rast i razvoj naše ekonomije, ekspanzija kompanija i na kraju doveo do boljeg životnog standarda građana Srbije“, rekao je Mali.

On je naveo da na lokaciji koju je obišao nastaje finansijski kvart, s obzirom na to da su u neposrednoj blizini smeštene i Komisija za zaštitu konkurencije i Komisija za kontrolu državne pomoći.

Mali je ukazao i na značaj posete delegacije Euronext grupacije, koja je najveća panevropska berza i upravlja tržištima kapitala u osam evropskih zemalja sa sedištem u Amsterdamu, kao ključni stub evropske finansijske infrastrukture.

„Hoćemo da više sarađuju sa nama, da više sarađuju sa Beogradskom berzom i da dovedemo njihove investitore. Hoćemo da predstavimo naša preduzeća, instrumente i proizvode na pravi način“, rekao je Mali.

On je ocenio da je u prethodnim godinama mnogo urađeno na uvođenju novih proizvoda na tržište kapitala, što je potvrda snažnog ekonomskog rasta Srbije u poslednjih 15 godina i obaveza da se tim putem nastavi.

Ministar je istakao i da su 2019. godine investicioni fondovi u Srbiji upravljali sa oko 300 miliona evra, dok je danas taj iznos oko 2,2 milijarde evra.

„To je ogroman napredak za pet-šest godina. To su stvari sa kojima moramo da nastavimo. Impresioniran sam i ljudima i ovim prostorom, ali mnogo posla je pred nama, pre svega u oblasti ulaganja u tehnologiju, obrazovanje i edukaciju građana. Jedan od stubova daljeg ubrzanog razvoja naše zemlje upravo je razvoj tržišta kapitala“, zaključio je ministar Mali.