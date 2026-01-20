Slušaj vest

Mali se u video poruci na Instagramu obratio s velikim vestima koje je saznao na međunarodnom forumu u Davosu, gde se nalazi s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ogromna je gužva odve u Davosu kao što ste imali priliku da vidite i čujete. Malo sam pobegao van svega toga, sinoć sam imao obiman obrok i večeru s našim predsednikom, danas nešto laganije, čaj za kasni doručak - započeo je Siniša Mali u laganom tonu.

Foto: Ministarstvo Finansija

- Imao sam priliku da se vidim i sa Sarom Rodžers, podsekretarkom u američkoj administraciji za javne politike. Ona je zadužena za učešće SAD na Ekspu i ona je potvrdila još jednom da će SAD učestvovati na predstojećem Ekspu u Beogradu. Imaće ogroman paviljon, već su definisali svog koordinatora i komesara, tako da se radujem tome da jedna od najvećih svetskih sila potvrdi svoje prisustvo - otkrio je Mali i naglasio:

Ogromna šansa za Srbiju

- Već imamo, poštovani građani Srbije, potvrđeni učešće 131 zemlje sveta na beogradskom Ekspu naredne godine. To će biti najveći specijalizovani Ekspo ikada, sa najvećim brojem učesnika. To je naša ogromna razvojna šansa da se pokažemo celom svetu, da unapredimo infrastrukturu, da unapredimo našu Srbiju i da otvorimo novo poglavlje još jačeg i bržeg razvoja nakon toga.

- Ono što mi je posebno važno, i to ste videli prošle nedelje, da je Cisco, jedna od najvećih američkih kompanija postala strateški partner Ekspa. Dakle, polako, ali sigurno, dobre vesti stižu, a već smo rekli da će ovo biti najbolja i najuspešnija godina za našu zemlju - poručio je Mali.

Sara B. Rodžers vodi i koordiniše jačanje i produbljivanje odnosa između građana SAD i javnosti u drugim zemljama. Cilj ovih aktivnosti je izgradnja dugoročnih odnosa, jačanje podrške američkim politikama i vrednostima, kao i razvoj međunarodnih partnerstava.

U okviru ove funkcije, u delokrugu njenog rada je upravljanje sa tri ključna biroa i kancelarije. To su Biro za obrazovne i kulturne poslove (Bureau of Educational and Cultural Affairs – ECA), Biro za globalne javne poslove (Bureau of Global Public Affairs – GPA) i Kancelarija za politiku, planiranje i resurse (Office of Policy, Planning, and Resources).

SAD su svoju nameru da učestvuju u Ekspu u Beogradu potvrdile među prvima, 17. januara 2025. godine.

Velika vest za NIS

Za kraj, Mali je ponovio svoj optimizam nakon još jedne važne nedelje za Srbiju.

- Pre 2-3 dana ste videli da smo završili jako teške pregovore vezane za Naftnu industriju Srbije sa mađarskim MOL-om i ANDOC-om iz Abu Dabija. Važna vest, to je sada iza nas, tako da sa puno optimizma nastupamo dalje i radujemo se mesecima, danima i nedeljama koji su pred nama. Lepe vesti čekaju građane Srbije, a mi ćemo se potruditi da uz obećanje koje smo dali da ova 2026. bude najuspešnija i najbolja godina za našu Srbiju - zaključio je Mali.