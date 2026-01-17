Slušaj vest

Republika Nauru, ostrvska država u srcu Okeanije, jedna je od više od 130 zemalja koja je potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 i koja će od 15. maja do 15. avgusta u Beogradu predstaviti svoje viđenje glavne teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Srbija i Nauru uspostavili su zvanične diplomatske odnose 25. septembra 2019. godine, a Ekspo 2027 će poslužiti kao odlična platforma za njihovo unapređenje u različitim oblastima.

- Veoma smo srećni što će posetioci Ekspa 2027 Beograd tokom 93 dana trajanja manifestacije imati jedinstvenu i retku privilegiju da "otputuju" bez pasoša u Nauru, ostrvsku zemlju raskošne lepote u Tihom okeanu, i da se upoznaju sa njenim kulturnim i sportskim potencijalima. Zahvaljujemo se Republici Nauru na poverenju i pozivamo druge zemlje iz Okeanije da nam se pridruže u globalnoj proslavi igre kao nezaobilazne karike koji povezuje i ujedinjuje čovečanstvo - izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Najpopularniji sportovi u Nauruu su australijski fudbal, dizanje tegova i pauerlifting, a vrlo su zastupljeni i tradicionalni sportovi u kojima se takmiče plemena ili zajednice kao što su Ibibo, Itsibweb i Ekaraduga. Planetarno najpoznatiji nauruanski sportista je Markus Stiven, bivši predsednik države, koji je kao profesionalni dizač tegova svojoj zemlji doneo sedam zlatnih medalja na Igrama Komonvelta i jednu srebrnu na Svetskom prvenstvu. On je ujedno bio prvi Nauruanac koji je osvojio zlato na Igrama Komonvelta 1990. godine i bio je poznat kao Nauruanski zlatni dečko.

Nauru će 2028. godine prvi put u svojoj istoriji biti domaćin jednog međunarodnog sportskog događaja, Mikronezijskih igara, kojima će ujedno biti obeležena 60. godišnjica nezavisnosti zemlje.

Nauru takođe ima i bogato kulturno nasleđe. Među najpoznatije tradicionalne plesove ubrajaju se Ekawada, Dogoropwa, Itti i Anabar amin keramon, a zemlja je poznata i po istorijskim baladama koje se odnose na Drugi svetski rat.

Poznat i kao najmanja ostrvska država na svetu, Nauru je prvi put nastupio na međunarodnim izložbama na Ekspu 1985 u Cukubi i od tada redovno učestvuje na svetskim i specijalizovanim izložbama. Međunarodnom birou za izložbe (BIE) pridružio se 1997. godine.

Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu i najveći događaj koji će Srbija organizovati u svojoj dosadašnjoj istoriji. Očekuje se da će izložba privući više od četiri miliona posetilaca iz celog sveta.