Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio saopštio je da će američki ministar finansija Skot Besent i ministar energetike Kris Rajt tokom dana predstaviti mere usmerene na ublažavanje posledica rasta cena energenata, do kojeg je došlo usled sukoba na Bliskom istoku.

- Očekivali smo da bi ovo mogao da bude problem, a ministar Rajt i Besent će početi da sprovode te korake kako bi ublažili uticaj koji bi to moglo da ima - rekao je Rubio uoči brifinga za lidere Kongresa, prenosi Rojters.

Do najave ovih mera došlo je nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do rasta cena energije i pretnji zatvaranjem Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih pomorskih ruta za svetsko snabdevanje naftom.

Američki Stejt department juče je pozvao državljane SAD da bez odlaganja napuste više od deset zemalja na Bliskom istoku, među kojima su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, zbog napada na Iran.

Pomoćnica sekretara Stejt departmenta za konzularne poslove, Mora Namdar, izjavila je da bi američki građani trebalo da iskoriste dostupne komercijalne letove "zbog bezbednosnih rizika".

Preporuka izdata u ponedeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Liban, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Amanu saopštila je juče da je njeno osoblje napustilo prostorije ambasade "zbog pretnje".

Takođe, Stejt department je aktivirao međuagencijsku hitnu radnu grupu radi upravljanja situacijom i koordinacije odgovora SAD na aktuelni sukob, naveo je američki zvaničnik.

Biznis Kurir/Telegraf

