Jirži Marek, direktor Er Srbije izjavio je danas na 33. Kopaonik biznis forumu da je period pred Ekspo kao i onaj tokom i posle sprecijalizovane izložbe veoma značajan za širenje nacionalne avio kompanije koja sledeće godine slavi veliki jubilej 100 godina postojanja.

Marek je na panelu "Infrastruktura i povezanost: Temelji održivog rasta" na kojem je govorila i ministarka Aleksandra Sofronijević, naveo da Er Srbija opslužuje i više od 17 destinacija u bivšoj Jugoslaviji i da imaju ambiciju da se prošire i van tog prostora, na ono što se naziva širim balkanskim regionom, navodi se u saopštenju Er Srbije i dodaje:

-Zahvaljujući toj povezanosti i činjenici da Beograd postaje centar gravitacije za region, to klasično pravilo o potražnji za avio saobracajem i rastu 'BDP puta dva' moglo bi biti i premašeno - kazao je Marek i ocenio da ce zemlje iz okruženja sve više koristiti Beograd kao čvorište kako bi došle do više od 100 destinacija koje trenutno kompanija ima u ponudi.

Foto: Danilo Mijatovic/EPS

Vek postojanja i Ekspo

Marek je naglasio da ce Er Srbija 2027. godine obeležiti 100 godina postojanja, što se poklapa sa održavanjem specijalizovane izložbe Ekspo.

-To je za nas izuzetno važan trenutak, ne samo zbog same Ekspo izložbe, vec i zbog jubileja naše nacionalne avio-kompanije - rekao je Marek i dodao da veoma blisko saraduju sa organizatorima EXPO-a, jer ce biti glavna avio-kompanija koja ce dovoditi posetioce u Srbiju.

-Bicemo prvi domaćini koji ce im poželeti dobrodošlicu i pokazati srpsko gostoprimstvo - naveo je Marek.

-Naša flota brendirana je Ekspo identitetom, tako da Ekspo promovišemo na velikom broju destinacija na koje letimo. Istovremeno, Ekspo ce promovisati Srbiju kao destinaciju, što ce privući još više ljudi da posete našu zemlju - rekao je Marek i podsetio da je Er Srbija potpisala i ugovor o platinastom sponzorstvu sa kompanijom Ekspo.

Marek je na panelu na kojem je ministarka Aleksandra Sofronijević izmedu ostalog najavila da će pruga od Aerodroma "Nikola Tesla" do centra Prokop, a koja će povezivati i Ekspo, biti završena do kraja 2026. godine, naglasio da su kao aviokompanija zadovoljni tim projektom, jer je povezanost uvek ključna. Podsetio je da postoji snažna dvosmerna veza izmedu avijacije i ekonomije.

Nove destinacije

-Kada ekonomija posluje dobro, dobro posluje i avijacija i obrnuto - rekao je on i dodao da avio-povezanost donosi nove destinacije, nove ljude, nove kulture, nove biznise i investicije. Kako plate rastu i povećava se dohodak stanovništva, ljudi mogu više da putuju i sve to je, dodao je, usko povezano sa BDP-om kao osnovno pravilo, potražnja za avio-saobraćajem obično raste približno dvostruko brže od rasta BDP-a.

Marek je naglasio da uskoro počinje nova letnja sezona za Er Srbiju.