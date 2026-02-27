Slušaj vest

Na svečanosti organizovanoj na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, nacionalna avio-kompanija Er Srbija i Ekspo 2027 zvanično su potpisali ugovor o Platinum partnerstvu. Ovim činom, Er Srbija preuzima najviši nivo podrške u pripremi, realizaciji i promociji predstojeće specijalizovane izložbe, koja predstavlja najveći međunarodni događaj u istoriji Srbije i čitavog regiona.

Partnerstvo je usmereno na jačanje međunarodne povezanosti zemlje i obezbeđivanje logističke podrške za manifestaciju koja će u Beogradu ugostiti učesnike iz oko 140 zemalja i više od četiri miliona posetilaca.

1/8 Vidi galeriju Er Srbija i Ekspo 2027 - Partnerstvo koje spaja budućnost i vek tradicije: Potpisan Platinum ugovor, flota postaje pokretni promoter Srbije širom sveta Foto: Marko Karović

Vek srpske avijacije u godini svetske izložbe

Za nacionalnog avio-prevoznika, 2027. godina ima dvostruki značaj. Pored uloge domaćina posetiocima iz celog sveta, kompanija će tada proslaviti veliki jubilej. Generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek, u razgovoru za Biznis Kurir naglasio je važnost ovog preklapanja za razvoj domaćeg saobraćaja.

- Naredne godine obeležavamo 100 godina postojanja kompanije. Ovaj vek za Er Srbiju je vek tradicije, kontinuiteta i razvoja srpske avijacije. U godini velikog jubilijeja, imaćemo čast da budemo deo događaja koji će oblikovati novi razvojni period i nacionalne avio-kompanije i Srbije - istakao je Marek.

On je dodao da su pripreme već u toku, te da Er Srbija kontinuirano širi svoju mrežu. U poslednje tri godine pokrenuto je više od 50 novih destinacija, dok se samo ove godine otvara sedam novih linija, čime kompanija već sada leti do više od 100 gradova.

Foto: Marko Karović

Ambasadori Srbije na više od 100 destinacija

Vizuelna promocija Ekspa 2027 već je započela kroz brendiranje flote. Jirži Marek je detaljno objasnio kako će avioni nacionalne kompanije služiti kao pokretni promoteri izložbe širom sveta.

- Dva naša širokotrupna aviona biće u potpunosti brendirana. Ostatak flote nosiće oznake Ekspa postavljenih pored vrata aviona. Takođe, unutrašnjost letelica biće prilagođena i brendirana u duhu Ekspa u celoj floti, uz distribuciju magazina tokom letova i člancima posvećenim međunarodnoj izložbi Ekspo 2027.

Marek je napomenuo da je partnerstvo značajno i za period nakon samog održavanja izložbe, zbog očekivane povećane potražnje i trajnog rasta broja putnika.

Ekskluzivno partnerstvo

Foto: Marko Karović

Direktor Ekspo 2027 Beograd, Danilo Jerinić, za Biznis Kurir potvrdio je status Er Srbije kao ekskluzivnog partnera u segmentu avio-saobraćaja. Prema njegovim rečima, uloga nacionalne avio-kompanije je ključna za kreiranje prvog utiska o Srbiji kao savremenoj i otvorenoj zemlji.

- Naš zajednički cilj je da Srbija 2027. godine bude prepoznata kao otvorena, povezana i savremena zemlja. Uloga Er Srbije u tome je ključna, da obezbedi efikasan dolazak i odlazak gostiju, poveća dostupnost naše zemlje i doprinese ukupnom iskustvu kroz kvalitet, profesionalizam, pouzdanost i ljubaznost - naglasio je Jerinić.

Logistička podrška za turiste

Osim promotivnog aspekta, saradnja podrazumeva i temeljno operativno usklađivanje. Jerinić je istakao da se tokom trajanja projekta očekuje značajan priliv posetilaca iz celog sveta, što predstavlja ozbiljan organizacioni i logistički izazov.

- Neophodno je da svi posetioci dobiju jasne i pravovremene informacije, od trenutka kupovine avionske karte, do kupovine ulaznica za Ekspo, kao i informacija o drugim destinacijama koje mogu da posete u Srbiji. Upravo zbog toga je Er Srbija naš strateški partner u realizaciji ovog projekta - zaključio je Jerinić.

Ovim Platinum partnerstvom potvrđena je zajednička posvećenost jačanju međunarodne pozicije Srbije i stvaranju trajnog nasleđa koje će nastaviti da služi zemlji i nakon završetka manifestacije Ekspo 2027.