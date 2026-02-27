Slušaj vest

Svako od nas ima pin kod koji se unosi nakon gašenja i ponovnog pokretanja mobilnog telefona kako bi telefon bio u funkciji, a vlasnik mogao da koristi instalirane aplikacije. Međutim osim pin koda koji većina od nas upamti brzo i ne zaboravlja, ili jednostavno upiše u podsetnik, unos puk koda je obavezan kod zaključanog telefona. Bez njega ne može biti ukucan ni pin kod.

Puk kod brojevi se nalaze na kartici telefona, ali većina nas na njega ne obraća pažnju kod instaliranja samog uređaja. Evo priče koja je poučna iz dva razloga. Šezdesetjednogodišnja žena bila je potpuno zatečena i u šoku kada je njen telefon uspeo da zaključa trogodišnji unuk.

- U našoj porodici je pravilo da se deci ne daju telefoni i toga se držimo. Spremali smo se za odlazak u obližnji parkić. Dok sam pakovala vodu, vlažne maramice telefon mi je bio na krevetu, ostavila sam ga da mi bude pri ruci do polaska, jer sam dok čuvam unuke u stalnoj komunikaciji sa svojom decom. Unuk ga je dohvatio i možda je to trajalo svega par minuta da je telefon bio u njegovim rukama. Za tako kratko vreme najverovatnije je više puta prstićima umesto unosa obrasca za otključavanje, pogrešnu putanju prevukao na telefonu i zaključao ga - navodi Milena P. iz Vranja.

Foto: Tatjana Stamenković

Ona dodaje da je bila u šoku, ali je odlučila da nakon šetnje sa unukom reši problem. Kada je unuka uspavala pozvala je kol centar svog operatera sa suprugovog telefona. Ljubazno je dobila cifru puk koda i novi pin kod uz objašnjenje oko ukucavanja istih.

Nakon više pokušaja ukucavanja puk koda, a onda i novog pin koda, jer telefon nije odmah prihvatio i registrovao ukucano, uspela je da otključa telefon.

- Baš neprijatna situacija, koja mi je pokazala koliko smo u stvari zavisni od telefona u svakodnevnom životu. Prvo vam na pamet padne da ne možete da završavate poslovne obaveze, brojevi telefona zaključani su sa njim, onemogućen je svaki vid komunikacije sa decom, prijateljima, kolegama…. Stresno i neizvesno…. Ipak je problem rešen i brže nego što sam očekivala - kaže Milena i ističe kao "naravoučenije“:

- Mobilni telefon nije za decu iz zdravstvenih razloga pre svega. Igra, priča, druženje, vreme provedeno napolju to im je potrebno. Ovako rizikujete iz dva razloga “uz telefon nema interakcije sa ljudima što je ključno za socijalni i emocionalni razvoj deteta”, to stalno ističu stručnjaci koji se bave razvojem dece, a može da se desi I ono što je meni - iskrena je Milena.

Foto: Tatjana Stamenkovic

Najmlađima su mobilni telefoni privlačniji od bilo koje igračke.

- A zašto je to tako? O tome bi najbolje objašnjenje, stručno mogli da daju psiholozi - zaključuje na kraju Vranjanka sagovornica Kurira.