Slušaj vest

Teretni voz na pruzi Beograd-Budimpešta od danas zvanično saobraća, a kako je ranije, najavljeno od srpske do mađarske prestonice stizaće za dva sata i 40 minuta.

Redovan teretni saobraćaj na železničkoj pruzi Budimpešta-Beograd počeo je danas u zoru, objavio je u petak ujutru Žolt Heđi, generalni direktor kompanije MAV, na svojoj Fejsbuk stranici, signalizirajući da je ovim korakom zvanično završena ne samo izgradnja pruge i razvoj infrastrukture, već i period zatvorenih testova.

Teretni vozovi ponovo saobraćaju

Generalni direktor kompanije MAV Žolt Heđi moli putnike da se naviknu na činjenicu da vozovi ponovo saobraćaju i da poštuju saobraćajna pravila.

Prvi je kretnuo teretni voz kompanije MAV Railtours, predvođen lokomotivom Siemens Vectron koja je stigla u okviru programa obnove lokomotiva železničke kompanije.

Prema rečima šefa MAV-a, sva ispitivanja i merenja na koloseku su dokazala da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove saobraćaja neophodne za rad teretnih vozova. Istovremeno, Heđi je naglasio da bezbednost ne zavisi samo od putnika u železnici, već je to i odgovornost ostalih učesnika u saobraćaju.

Putnici da paze na prelazima

"Dugo su ljudi koji žive u tom kraju navikli da na pruzi nema vozova, ali od sada železnička vozila ponovo mogu redovno i velikom brzinom da stižu na prugu. Pozivamo sve da ne voze iz navike: prilazite pružnim prelazima u potpunosti poštujući saobraćajne propise i sa dužnim oprezom!“, upozorio je.