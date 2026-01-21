Slušaj vest

Posebno u razvoju drumske i železničke infrastrukture, kao i ključnim temama koje će doprineti uspostavljanju železničkog saobraćaja na relaciji Beograd-Budimpešta.

Sofronijević je istakla da brza pruga između Beograda i Budimpešte predstavlja jedan od najznačajnijih zajedničkih infrastrukturnih projekata Srbije i Mađarske, koji ima strateški značaj ne samo za dve države, već i za širi region, saopšteno je iz Ministarstva.

- Puštanjem brze pruge u saobraćaj Srbija dobija savremenu, pouzdanu i efikasnu železničku vezu sa Mađarskom i dalje sa centralnom Evropom. Ovaj projekat donosi konkretne koristi građanima, kraće vreme putovanja, veću bezbednost, snažniji privredni razvoj i nove investicione mogućnosti - naglasila je ona.

Izrazila je zahvalnost Vladi Mađarske na kontinuiranoj podršci i partnerskom odnosu, posebno ističući solidarnost i razumevanje koje je Mađarska pokazala prema Srbiji u izazovnim vremenima, uključujući period energetske krize.

- Mađarska je dokazan i pouzdan partner Srbije. Naši odnosi sa Mađarskom izuzetno su snažni i zasnovani na međusobnom poverenju, uvažavanju i zajedničkom razvoju - istakla je Sofronijević.

Dodala je da poseban doprinos izvanrednim bilateralnim odnosima daju bliski i iskreni odnosi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Mađarske Viktora Orbana.

- Zahvaljujući jasnoj političkoj volji, saradnji i poverenju predsednika Vučića i premijera Orbana, naši zajednički projekti se realizuju brže i efikasnije. Upravo takva politika stabilnosti, razvoja i sigurnosti predstavlja temelj na kome gradimo snažniju državu i sigurniju budućnost za naše građane - navela je ministarka Sofronijević.