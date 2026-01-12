Slušaj vest

- Ministarstvo je izdalo rešenje kojim se na državnim putevima prvog reda dozvoljava maksimalna brzina do 60 kilometara na sat, a na svim ostalim putevima do 40 kilometara na sat - rekla je ona na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Navela je da su do jutros bili neprohohodni putni pravci Donji Milanovac-Majdanpek i Straža-Brezovica na Goliji.

- Javno preduzeće Putevi Srbije zajedno sa 24 kompanije, sa 175 punktova, 815 mašina, 338 drugih vozila i 2.329 zaposlenih danonoćno je u četvrtom stepenu pripravnosti - kazala je Sofronijević.

Dodala je da Putevi Srbije blagovremeno upozoravaju građane da se pridržavaju uputstava za bezbednu vožnju i da su narednih dana moguće poledice na pojedinim deonicama.

Ministarka je rekla da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što znači 100 odsto angažovanje i mehanizacije i ljudstva. Svi međugradski i međudržavni autobusi po njenim rečima saobraćaju bez većih problema, a dešavala su se samo manja kašnjenja u dolascima.

Sofronijević je rekla da se redovno odvija i rečni saobraćaj, da plovidba nije ugrožena i da za sada ne preti opasnost od pojava leda u Dunavu.

- Srbija je prethodnih dana pokazala visok stepen otpornosti na klimatske uslove - rekla je ona.

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoZabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva! Oglasio se AMSS: Očekuje se još snega! Poznato i kakvo je stanje na putevima tokom noći
Gužva na granici
DruštvoSVI PUTEVI PROHODNI! Oglasilo se JP Putevi Srbije: Evo gde i koliko ima snega! Na beogradskom aerodromu saobraćaj se odvija normalno
Screenshot 2026-01-07 113048.jpg
DruštvoVozači, oprez! Kad sretnete vozilo zimske službe ovo nikako ne radite: Hitno upozorenje "Puteva Srbije" zbog snega! Evo koji putevi su prohodni
Putari čiste sneg
DruštvoJAVNI PREVOZ SAOBRAĆA OTEŽANO, NAJVEĆI PROBLEMI U OVOM DELU GRADA: Oglasili se iz "Beograd puta"
16.jpg