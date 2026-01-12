Slušaj vest

- Ministarstvo je izdalo rešenje kojim se na državnim putevima prvog reda dozvoljava maksimalna brzina do 60 kilometara na sat, a na svim ostalim putevima do 40 kilometara na sat - rekla je ona na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Navela je da su do jutros bili neprohohodni putni pravci Donji Milanovac-Majdanpek i Straža-Brezovica na Goliji.

- Javno preduzeće Putevi Srbije zajedno sa 24 kompanije, sa 175 punktova, 815 mašina, 338 drugih vozila i 2.329 zaposlenih danonoćno je u četvrtom stepenu pripravnosti - kazala je Sofronijević.

Dodala je da Putevi Srbije blagovremeno upozoravaju građane da se pridržavaju uputstava za bezbednu vožnju i da su narednih dana moguće poledice na pojedinim deonicama.

Ministarka je rekla da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što znači 100 odsto angažovanje i mehanizacije i ljudstva. Svi međugradski i međudržavni autobusi po njenim rečima saobraćaju bez većih problema, a dešavala su se samo manja kašnjenja u dolascima.

Sofronijević je rekla da se redovno odvija i rečni saobraćaj, da plovidba nije ugrožena i da za sada ne preti opasnost od pojava leda u Dunavu.

- Srbija je prethodnih dana pokazala visok stepen otpornosti na klimatske uslove - rekla je ona.