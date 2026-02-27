Slušaj vest

Prosečna neto zarada u decembru 2025. u Srbiji je iznosila 124.089 dinara, a najveća neto zarada zabeležena u beogradskoj opštini Stari Grad, 205.904 dinara, dok je najmanja bila u Preševu, 78.411, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Plate veće od 100.000 dinara primili su zaposleni u 17 beogradskih opština, a prosečna neto zarada za decembar je u regionu Beograda iznosila 156.214 dinara.

Kako navodi RZS, u regionu Vojvodine prosečna neto zarada je iznosila 117.813 dinara, a zaposleni u Novom Sadu su u proseku bez poreza i doprinosa zaradili najviše u pokrajini i to 146.249 dinara, dok su zaposleni u Vršcu u proseku zaradili 125.138.

Najmanju zaradu u Vojvodini u decembru su imali stanovnici Malog Iđoša sa 93.530 dinara i stanovnici Bele Crkve sa 94.512 dinara.

Prema statističkim podacima, kada je reč o Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, prosečna neto zarada u decembru je iznosila 104.357 dinara.

Najveću zaradu su u tom regionu imali radnici u Lučanima i to 143.167 dinara, dok su najmanje zaradili zaposleni u Rekovcu, 88.019 dinara.

U Južnoj i Istočnoj Srbiji je prosečna neto zarada iznosila 105.540 dinara, a podaci RZS pokazuju da su najveće zarade zabeležene u Boru, 134.161 dinar i u niškoj opštini Medijana, 132.861 dinar, dok je najmanja zarada pored pomenutog Preševa, zabeležena u Vlasotincu i iznosila je 83.759 dinara.

Prema podacima RZS i prosečna novembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 124.089 dinara.