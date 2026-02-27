Slušaj vest

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izmenio je obrasce zahteva na zvaničnom sajtu i u okviru elektronskog servisa e-Šalter. Građani će ubuduće moći da ostave i mejl adresu kao kontakt, a pojedini formulari dopunjeni su podacima o stažu u inostranstvu.

Na zvaničnom sajtu Fonda PIO, u rubrici "Obrasci", kao i u okviru elektronskog servisa e-Šalter, izvršena je izmena obrazaca zahteva iz oblasti ostvarivanja prava, matične evidencije i isplate.

Šta je promenjeno

U pojedinim slučajevima promenjen je sadržaj obrazaca, dok su neki dopunjeni novim poljima koja se odnose na staž ostvaren u inostranstvu.

Takođe, obrasci su prilagođeni izmenama zakonodavstva Republike Srbije, a izvršene su izmene i u okviru spiskova dokaza koje stranke prilažu uz zahteve.

Foto: PIO Fond

Jedna od novina jeste i to što će, pored postojećeg polja za broj telefona, građani sada moći da upišu i svoju i-mejl adresu kao kontakt podatak.

Šta nije menjano

Fond PIO navodi da nisu izmenjeni obrasci potvrda o životu, kao ni obrasci iz oblasti matične evidencije koje preuzimaju i popunjavaju poslodavci.

Manje formulara, lakše snalaženje

Uvođenjem novih obrazaca, broj formulara koji su se nalazili na sajtu Fonda smanjen je sa 190 na 62.

Svi obrasci sada su objedinjeni u okviru rubrike pod nazivom "Zahtevi u vezi sa ostvarivanjem prava", što bi, prema navodima Fonda, trebalo da olakša snalaženje građanima i doprinese kraćem trajanju postupka, ukoliko su uneti svi potrebni podaci.