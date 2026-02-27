Slušaj vest

Problemi u stambenim zgradama često nastaju zbog pogrešnog tumačenja obaveza upravnika, ali i samih stanara. Iako profesionalni upravnik koordinira održavanje i administraciju zgrade, mnoge odluke zapravo zavise od skupštine stanara i zakonskih pravila.

Šteta od pukle cevi, ko plaća?

Ako pukne cev i nastane šteta u stanu, odgovornost zavisi od toga da li je reč o vertikalnoj ili horizontalnoj instalaciji. U slučaju pucanja vertikale, štetu pokriva stambena zajednica, dok za puknutu cev u tuđem stanu odgovara vlasnik tog prostora.

Ključno je štetu prijaviti odmah jer svako odlaganje može povećati troškove sanacije.

Ko je zadužen za čišćenje snega?

Jedna od najčešćih zabluda u zimskom periodu jeste da je upravnik zadužen za čišćenje snega ispred zgrade. Upravnik nije izvršilac fizičkih poslova, već organizator odluka stanara. O načinu čišćenja odlučuje skupština stambene zajednice.

Zašto zgrade ulaze u minus?

Finansijska stabilnost zgrade često je problem u praksi. Minus na računu stambene zajednice obično nastaje zbog nerealnog planiranja troškova. Ako se za održavanje izdvaja minimalan iznos, zgrada će gotovo sigurno akumulirati dug koji se kasnije pokriva vanrednim uplatama.

Da li upravnik održava javni red?

Upravnik zgrade nije nadležan za očuvanje javnog reda. On može da upozori na kršenje kućnog reda ili da prosledi prijavu nadležnim službama, ali nema ovlašćenje da kažnjava stanare zbog buke.

Šta upravnik sme da potpiše?

Profesionalni upravnik je zakonski zastupnik stambene zajednice, ali ne može samostalno da zaključuje ugovore ili pokreće radove bez odluke skupštine stanara, osim u hitnim slučajevima.

Bezbednost liftova

Ako se primete neobični zvuci, trzanje tokom vožnje, naglo zaustavljanje ili zaglavljivanje vrata, lift se ne sme koristiti i kvar treba odmah prijaviti servisu.

Koliko treba izdvajati za održavanje?

Ne postoji jedinstven iznos za održavanje zgrade, ali stručnjaci upozoravaju da zgrada teško može da funkcioniše ako se izdvaja oko 500 dinara mesečno po stanu.

Održavanje podrazumeva hitne intervencije, redopvne servise i nepredviđene troškove. Ako se uplaćuje minimum, minus je samo pitanje vremena.

Realna cena održavanja se ne određuje željama stanara, već stvarnim troškovima zgrade.

Poštanski sandučića su privatna imovina

Jedno od najvećih zabluda u zgradama jeste poštansko sanduče. Ono nije zajedničko, to je privatna imovina. To znači sledeće: prvo, imate pravo da ga sami zamenite, o svom trošku i bez ičije dozvole, i drugo, niko nema pravo da ga otvara, dira ili mneja bez vaše saglasnosti. Čak ni stambena zajednica, a ni upravnik.

Spiskovi stanara i zaštita podataka

Prema propisima o zaštiti podataka, u zajedničkim prostorijama zgrade ne bi trebalo javno istupati spiskovi stanara sa imenima i prezimenima. Dovoljno je da budu istaknuti broj stana ili drugi podaci koji ne ugrožavaju privatnost.

Profesionalni upravnik ima ulogu organizatora i zastupnika stambene zajednice, dok su ključne odluke i finansijske obaveze na stanarima. Funkcionisanje zgrade zavisi od komunikacije, planiranja troškova i poštovanja zakonskih procedura.