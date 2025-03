"Do 2017. godine imali smo predsednike kućnih saveta koji su bili na nekom nivou dogovora i tu nisu bile tačno propisane prava i obaveze ni upravnika ni stanara. Ovim zakonom o stanovanju, tačno je definisano kako se registruje stambena zajednica, na koji način se vrši održavanje, koje su obaveze prostornih upravnika", rekao je on, te dodao:

Na pitanje da li je dozvoljeno ostavljanje smeća ispred vrata stanova, on kaže da Zakon propisuje i to i dodaje da hodnik je zajednički deo zgrade, te da to nije dozvoljeno.

"Nije dozvoljeno ni sušenje veša u hodniku... Sve te situacije imamo u praksi. Ono prvo što uradimo jeste da opomenemo te stanare, jer obično imamo i one savesne stanare u zgradi koji nam dobronamerno jave da se tako nešto dešava. Ukoliko se stanari ogluše o našu opomenu, tada za to je zadužena komunalna inspekcija. Izvršimo prijavu komunalnoj inspekciji, oni dođu na lice mesta, to bar je nešto što je vidljivo, da li je veš, da li je to iznošenje smeća. I tada se izdaje mandatna kazna koja je trenutno u ovom trenutku za grad Beograd 5.000 dinara", dodao je on.