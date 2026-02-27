Slušaj vest

Prema pisanju Bilda, portparolka kompanije je izjavila da Santander Nemačka trenutno razmatra optimizaciju svojih lokacija. To bi moglo da uključi zatvaranje oko 50 filijala i smanjenje do 150 radnih mesta.

Ovaj potez je deo šire reorganizacije kojom banka reaguje na duboke promene u bankarskom sektoru. Sve više klijenata koristi digitalne usluge, što smanjuje potrebu za tradicionalnim bankarskim filijalama.

Prema internim informacijama koje je dobio Bild, broj pogođenih zaposlenih mogao bi da dostigne 170. Moguće lokacije za zatvaranje uključuju Alen, Brandenburg, Cele, Flensburg, Grajfsvald, Kempten, Leverkuzen i Tibingen.

Konačna odluka o tome koje će filijale biti zatvorene još nije doneta. Mere štednje dolaze u vreme istorijski visokih rezultata: generalna direktorka Ana Botin nedavno je objavila profit od 14,1 milijarde evra za prošlu godinu.

Do 2028. godine, Santander grupa planira da poveća ovaj profit na 20 milijardi evra, piše Feniks magazin. Ovo nije prvi put da Santander smanjuje svoju mrežu u Nemačkoj. U 2017. godini zatvoreno je oko 100 filijala i ukinuto oko 1.100 radnih mesta. Nemačko bankarsko tržište se smatra izuzetno konkurentnim. Santander zapošljava oko 3.900 ljudi u Nemačkoj i smatra se jednom od najvećih privatnih banaka u zemlji.