Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da pregovori oko Naftne industrije Srbije idu dobro i da su se ruski vlasnik i MOL usaglasili.

- Stalne su konsultacije sa vladom SAD da bi na kraju srpsko i mađarsko resorno ministarstvo dalo svoje odobrenje za tu transkaciju - rekao je Sijarto nakon razgovora sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Sijarto je izjavio da Ukrajina politički ucenjuje Mađarsku i Slovačku oko snabdevanja naftom i zapravo ih ne snabdeva.

- Ucenjuju nas da im damo novac i oružje a mi nećemo da im damo ni jedno ni drugo - rekao je on.

Istakao je da zemlje koje nemaju izlaz na more, kao što su Mađarska, Slovačka, Srbija lake za ucenjivanje kada je reč o snabdevanju energentima.

- Kako bismo uzvratili na ucene iz Kijeva i Brisela najbolja pomoć je da MOL kupi NIS i onda će te tri zemlje bez izlaza na more moći zajedno da rade i bićemo otporniji na izazove i ucene kao što su ove koje se događaju u poslednje vreme - naglasio je on.

Prema njegovim rečima Srbiju i Mađarsku će do kraja godine spajati naftovod a dogovoreno je da se gradi još jedan vod, odnosno produktovod čime će biti obezbeđena zaštita od situacija kao što je ona sa ucenom Kijeva.

- Ove teške situaicje pokazuju ko na koga može da računa. Kada su Srbi bili u teškoj situsicji MOL je više nego duplirao izvoz a sada je NIS sugerisao da je narednih dana spreman da u Mađarsku izveze dodatne količine kako bi nam pomogli u situciji kada nas Ukrajina ucenjuje - rekao je Sijarto.

Dodao je da Srbija i Mađarska zajedno opovrgavaju cilj Ukrajine da Mađarska dođe u krizu sa energtikom i da možemo da računamo jedni na druge kada smo u problemu.