Predsednik uprave MOL Grupa Žolt Hernadi dao je intervju u kojem se detaljno osvrnuo na krizu oko uvoza ruske nafte, ulogu Jadranskog naftovoda (JANAF), odnose sa Hrvatskom i Srbijom, kao i na stanje u INA.

Govoreći za mađarski portal Telex.hu, Hernadi je naglasio da je Jadranski naftovod godinama bio sporedna opcija za MOL, uprkos tvrdnjama hrvatske strane o velikim kapacitetima.

- Jadranski naftovod je autsajder. Nikada njime nismo transportovali više od dva miliona tona godišnje, iako naši hrvatski partneri tvrde da bi mogli da prevoze 10, 12, 14, pa čak i 15 miliona tona godišnje. To, međutim, nikada nije dokazano. Zato mi je drago što su se prošle nedelje hrvatska, slovačka i mađarska strana, uz učešće Evropske komisije, dogovorile o pokretanju detaljnog i dugotrajnog programa testiranja kapaciteta JANAF-a, kako bi se obaveze ubuduće zasnivale na činjenicama. Dobra vest je da su se Hrvati sa tim složili - rekao je Hernadi.

On je potvrdio da je MOL već naručio rusku sirovu naftu morskim putem, što je, kako kaže, u skladu sa sankcijama Evropske unije.

- Ako iz bilo kog razloga naftovod Družba ne bude dostupan, dozvoljeno nam je da kupujemo naftu pomorskim putem. Nadam se da JANAF neće stajati na putu isporukama. Ovo će biti dobar test pouzdanosti hrvatske transportne kompanije - istakao je Hernadi.

Foto: Printscreen/janaf.hr

Dodao je da Mađarska, s obzirom na to da bi zalihe sirove nafte mogle da padnu ispod nivoa dovoljnog za 90 dana, ima pravo da koristi Jadranski naftovod i za transport ruske nafte.

Osvrćući se na zavisnost od pojedinačnih pravaca snabdevanja, Hernadi je upozorio na ranjivost sistema koji se oslanja na jedan naftovod i pomorske dobavljače.

- Ko, do đavola, želi da zavisi od jednog naftovoda u Hrvatskoj i od pomorskih isporuka? Nova infrastruktura možda jeste potrebna, ali funkcionalna infrastruktura ne sme da se ukida. Moramo imati alternativu: ako jedan pravac zakaže, da postoji drugi. Ako sam prinuđen da "dobrovoljno" isključim jedan pravac, to već predstavlja mešanje u suverenitet - rekao je Hernadi.

U tom kontekstu pomenuo je i Srbiju, navodeći da ona ima samo jedan naftovod, što predstavlja visok stepen energetske ranjivosti.

- Zato Srbija snažno podržava projekat novog naftovoda Mađarska - Srbija i povezivanje sa Družbom - naveo je on.

Govoreći o planiranom naftovodu Mađarska - Srbija, Hernadi je rekao da se taj projekat na političkom nivou tretira kao pitanje energetske bezbednosti.

- Ovaj kapacitet može biti i veći nego što je Srbiji realno potrebno, ali bi mogao da ojača njenu pregovaračku poziciju prema JANAF-u. Profitabilnost JANAF-a je izuzetna, jer zarađuje i preko Srbije i preko nas. Toliko imaju novca da sada započinju istraživanja sirove nafte u Kazahstanu, što čak i hrvatskim energetskim stručnjacima diže kosu na glavi - rekao je Hernadi.

On se osvrnuo i na ranije spekulacije o mogućoj kupovini JANAF-a ili dela vlasništva u toj kompaniji.

- Korisnici naftovoda, trenutno NIS i MOL, nemaju nikakav uticaj na ugovorne aranžmane JANAF-a niti na njihovu bezbednost. Kao jedini korisnici naftovoda ponudili smo da steknemo udeo u JANAF-u, ali nismo dobili ohrabrujući odgovor - rekao je Hernadi.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom i navodima u medijima, odbacio je tvrdnje da MOL ima skrivene namere u regionu.

- Čitao sam da kupujemo NIS samo da bismo se borili protiv JANAF-a ili da bismo zatvorili rafineriju u Rijeci. A upravo smo tamo završili ogromnu investiciju. Da li zaista neko ozbiljno misli da bi MOL potrošio 700 miliona evra na razvoj, a onda zatvorio rafineriju? - upitao je Hernadi.

Foto: Shutterstock/csikiphoto, Shutterstock/frantic00

Komentarišući javni diskurs u Hrvatskoj, dodao je:

- Ako se prema nama postupa pošteno, bićemo dobri partneri. Ako nas guraju u ćošak - borićemo se.

U intervjuu se osvrnuo i na period nakon akvizicije INA-e.

- Toliko ljudi je živelo od INA-e da je postojao snažan otpor prema nama kada smo došli. Možda smo u početku loše objasnili svoje poteze, ali kasnije je situacija ličila na kafansku tuču – niko više nije znao kako je počelo, ali su svi bili uključeni - rekao je Hernadi.

On je podsetio i na presude međunarodnih sudova u vezi sa sporom oko INA-e.

- Ne bih ni danas radio stvari drugačije, jer smo u pravu. Međunarodni sudovi su presudili da Hrvatska duguje MOL-u 280 miliona dolara zbog kršenja ugovornih obaveza. Pouka je da se ne sme odustajati - poručio je Hernadi.

Na kraju je istakao da će jedan od simbola uspešne transformacije INA-e biti razvojni projekat u Rijeci vredan 700 miliona evra, koji bi trebalo da bude otvoren u martu.

- INA je danas odlična kompanija, a tehnički je bila u stečaju kada smo preuzeli upravljanje - zaključio je predsednik uprave MOL Grupe.