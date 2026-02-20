Slušaj vest

Pobednički projekat predviđa izgradnju tri kule visine do 35 spratova, sa fasadom čija je geometrija oblikovana na osnovu snimljenih ljudskih glasova.

Tirana nastavlja intenzivnu urbanu transformaciju, a najnovija intervencija u samom centru grada potvrđuje ambiciju da se javni prostor, stanovanje, hotelijerstvo i poslovni sadržaji objedine u jedinstven arhitektonski sistem.

Na međunarodnom konkursu za revitalizaciju lokacije Zyber Hallulli izabran je rad meksičkog studija Rojkind Arquitectos, realizovan u saradnji sa umetnikom Pedro Reyes i biroima SON Architects, Motus Holdings i ASAB.

Konkurs je u septembru 2025. godine raspisala Albanska investiciona koorporacija u partnerstvu sa Nacionalna agencija za planiranje, dok je odluka žirija objavljena krajem januara 2026. godine, piše Citizen.

Tri kule kao jedinstven urbani ansambl

Naglašeno je da pobedničko rešenje obuhvata tri kule visine 20, 25 i 35 spratova, povezane povišenim mostovima i postavljene na zajednički podijum u nivou prizemlja. Umesto pristupa sa odvojenim objektima, arhitekte su osmislile kompoziciju različitih visina i funkcija koja deluje kao celina, sa ciljem da obezbedi stalnu aktivnost tokom čitavog dana.

Umesto koncepta izolovanih kula, arhitekte su formirale kompoziciju različitih visina i programa koja funkcioniše kao celina.

Kompleks uključuje komercijalni prolaz u prizemlju, kancelarije, hotel, stambene jedinice i zajedničke sadržaje. Parterno uređenje prizemlje tretira kao produžetak gradskog prostora, kroz mrežu zasenčenih prolaza, trgova i komunikacionih pravaca koji ga povezuju sa širim urbanim kontekstom, uključujući i obližnji stadion.

Fasada kao arhitektonski, a ne dekorativni element

Jedan od najistaknutijih elemenata projekta jeste fasadni sistem razvijen u saradnji sa Pedrom Reyesom. Fasada nije zamišljena kao naknadno dodato umetničko delo, već kao integralni deo arhitektonskog koncepta.

Snimljeni ljudski glasovi digitalno transformisani u varijacije geometrije, dubine i senke, i kao takvi pretočeni u fasadu.

Fasadni sistem čine vertikalni prefabrikovani betonski elementi u tonovima inspirisanim albanskim tlom. Autorski tim ovaj pristup naziva „Urban Choir“, jer su snimljeni ljudski glasovi digitalno pretvoreni u promene geometrije, dubine i senke. Svaki vertikalni segment poseduje drugačiji profil, ali zajedno grade usklađenu kompoziciju koja se čita od nivoa ulice do gradske siluete.