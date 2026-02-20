Slušaj vest

Mađarska vlada će osloboditi 250.000 tona sirove nafte iz svojih strateških rezervi, navedeno je u dekretu objavljenom u zvaničnom glasniku.

To je odlučeno nakon prekida protoka nafte na naftovodu Družba, preneo je Rojters.

Prema dokumentu, MOL ima pravo prioritetnog pristupa oslobođenim rezervama sirove nafte.

Kurir Biznis/Telegraf/Tanjug

Ne propustitePlanetaRAZNET DEO NAFTOVODA DRUŽBA, STRAŠNA EKSPLOZIJA PROBUDILA RUSE! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (VIDEO)
Gasovod Družba
PlanetaMAĐARSKA I SLOVAČKA ŽESTOKO UZVRATILE UDARAC UKRAJINI! Ovo je odgovor na blokiranje ruske nafte preko "Družbe!"
xxx AP Omar Havana.jpg
Planeta"NJIHOVA DELA LIČE NA PONAŠANJE NARKOMANA!" Ukrajina oštro odgovorila Budimpešti posle zavrtanja slavine
shutterstock-1099710719.jpg
PlanetaUKRAJINA GAĐALA NAFTOVOD "DRUŽBA" U RUSIJI! Odjekuju eksplozije, izbili ogromni požari! Ovo će posebno razbesneti dvojicu evropskih lidera! (FOTO/VIDEO)
465465.jpg