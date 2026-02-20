Nakon prekida dotoka nafte naftovodom Družba Vlada Mađarske donela odluku o povlačenju strateških rezervi sirove nafte
InfoBiz
Mađarska hitno počinje da troši strateške rezerve nafte: Evo šta je do toga dovelo i šta će biti dalje
Mađarska vlada će osloboditi 250.000 tona sirove nafte iz svojih strateških rezervi, navedeno je u dekretu objavljenom u zvaničnom glasniku.
To je odlučeno nakon prekida protoka nafte na naftovodu Družba, preneo je Rojters.
Prema dokumentu, MOL ima pravo prioritetnog pristupa oslobođenim rezervama sirove nafte.
Kurir Biznis/Telegraf/Tanjug
