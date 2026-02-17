Slušaj vest

Isporuke ruske nafte u Mađarsku i Slovačku tim naftovodom obustavljene su 27. januara, a MOL planira da nastali manjak nadoknadi naftom koja će stizati morskim putem, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu kompanije.

Transport morem traje duže, pa se ta ruta snabdevanja uspostavlja "postepeno". Prve pošiljke trebalo bi da stignu u hrvatsku luku Omišalj početkom marta, a zatim će biti potrebno dodatnih pet do 12 dana da nafta stigne do rafinerija MOL Grupe, što znači da se isporuke očekuju tek sredinom marta.

Iz rezervi 250.000 barela

Ukoliko se snabdevanje naftom sa istoka u narednim danima ne normalizuje, Mađarska bi u prvom krugu mogla da oslobodi oko 250.000 barela nafte iz strateških rezervi, dodaje se u saopštenju. MOL je tim povodom već uputio zahtev mađarskom ministarstvu energetike i time pokrenuo proceduru.

Uprava je istovremeno u bliskom kontaktu sa slovačkom vladom kako bi se osigurala pravovremena reakcija Bratislave. MOL je vlasnik slovačke rafinerije Slovnaft, čiji kapacitet iznosi oko 124.000 barela dnevno.

U skladu s propisima Evropske unije, Mađarska i Slovačka u strateškim rezervama imaju dovoljno nafte za 90 dana, naglašava kompanija.

Iz MOL-a poručuju da trenutna situacija ne predstavlja pretnju maloprodaji goriva i da nije izazvala poremećaje u snabdevanju tržišta, uz napomenu da se okolnosti kontinuirano prate.

Paralelno s rešavanjem logističkih izazova, MOL vodi razgovore s ruskim partnerima o mogućnosti da postane većinski vlasnik Naftne industrije Srbije, što bi, ukoliko se realizuje, predstavljalo jednu od najznačajnijih promena vlasničke strukture u regionalnom energetskom sektoru i dodatno ojačalo poziciju mađarske kompanije na tržištu jugoistočne Evrope.