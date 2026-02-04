Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Dubaiju, gde učestvuje na "Svetskom samitu vlada 2026" (The World Governments Summit 2026) da su u toku pregovori između mađarskog MOL-a i državne naftne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC sa Gaspromnjeftom o prezimanju ruskog udela u NIS-u i dodala da je i naša zemlja uključena u razgovore.

Ministarka je najavila da će sutra u Abu Dabiju imati sastanak sa ministrom industrije i napredne tehnologije UAE Sultanom Ahmedom Al-Džaberom i da će razgovarati o NIS-u i saradnji u energetskom sektoru.

Razgovori u toku

- Razgovori između MOL-a i ADNOC-a su u toku, a mi smo naravno prisutni u tim razgovorima i veoma zainteresovani, ali za nas glavni je cilj da do dogovora dođe, pre svega u kupoprodaji (između MOL-a i Gaspromnjefta) i da američki OFAC to odobri, a da onda imamo još snažnijeg partnera u našoj zemlji, pre svega u naftnom sektoru kao što je ADNOC i da nastavimo našu uspešnu saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima na polju energetike - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike, Shutterstock

Ona je istakla da je ADNOC izuzetno važna kompanija na svetskom tržištu proizvodnje nafte i distribucije i članica OPEK-a.

Kako je rekla, za nas je samo plus da takva jedna kompanija bude deo NIS-a.

Ministarka sutra u Abu Dabiju

- Sutra ću putovati u Abu Dabi i razgovarati sa njihovim ministrom Al-Džaberom koji je pre svega i predsednik upravnog odbora kada je kompanija ADNOC u pitanju. I otvorićemo naravno važne teme, pre svega saradnje Srbije i UAE po pitanju našeg naftnog sektora, ali i po pitanju NIS-a, uz veliku zahvalnost pre svega i ADNOC-u i državnicima u ovoj zemlji, ministrima, pre svega ministru Al-Džaberu koji je do sada pružao podršku Srbiji, ali i NIS-u, da izađemo iz teškog perioda, a pre svega da NIS bude u mogućnosti da dobije licencu", navela je ministarka.

Oni su, precizirala je, u razgovorima sa mađarskom kompanijom MOL, ali i sa Gaspromnjeftom koji je i dalje većinski vlasnik NIS-a.

- Tako da ću sigurno sutra imati više informacija, ali ono što mogu da vam kažem da mi radimo na podršci ADNOC-a i na podršci Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao što sam rekla, imamo izuzetno dobre političke, ekonomske odnose sa ovom zemljom. Osećamo se veoma dobrodošlo, a ti temelji su sagrađeni dosta godina unazad, pre svega od strane predsednika Vučića, njihovog državnog vrha i na bazi tih temelja mi smo se i obratili njima za pomoć kada je u pitanju Naftna industrija Srbije - rekla je ministarka.