Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će pitanje NIS-a biti rešeno tek nakon zvaničnog potpisivanja kupoprodajnog ugovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta, kao i da će Srbija kupovinom dodatnih pet odsto akcija u kompaniji steći mogućnost da kontroliše određene odluke u poslovanju NIS-a.

Ministarka je navela da je pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, ostalo da ga američki OFAK odobri, ali i da Srbija i Mađarska potpišu međudržavni sporazum.

- Nije gotovo dok nije gotovo - rekla je Đedović Handanović.

Srbija je u pregovorima o prodaji NIS-a uspela da dogovori povećanje vlasničkog udela za pet odsto, a ministarka kaže da će to državi omogućiti da utiče na usvajanje startegije razvoja kompanije, prodaju ćerki firmi i povećanje kapitala u njima, ali i na potpisivanje novih ugovora i nivo zaduženja.

Ministarka je istakla da nisu tačni navodi da Rusi nisu razmatarali Srbiju kao potencijalnog kupca NIS-a navodeći da problem nije bio novac, već određeni interesi.

- Mi smo odvojili budžetska sredstva i preko, da kažem, neke poznate očekivane tržišne vrednosti. Mi smo bili spremni, ali su postojali određeni interesi i određene stvari o kojima ne možemo javno da govorimo. Ono što mi nismo želeli nijednog momenta jeste da se zamerimo nijednoj strani - rekla je Đedović Handanović za K1.

Mađarska kompanija MOL i ruski "Gaspromnjeft" dogovorili su 19. januara osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će razmatrati američki OFAC.

