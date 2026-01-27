Slušaj vest

Rafinerija u Pančevu mora da nastavi sa radom, a ta obaveza je jasno definisana ugovorom potpisanim sa kompanijom MOL, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da je sa mađarskim partnerima potpisan i deo sporazuma koji se odnosi na rudnu rentu, čime Srbija želi da u budućnosti zadrži svoja prava kao suverena država.

Vučić je naveo da se u veleprodaji i maloprodaji već pojavljuju prve količine dizela proizvedenog od nafte koju je Rafinerija preradila nakon dobijanja operativne licence američke kancelarije OFAK.

Predsednik je istakao da Srbija ima nameru da poveća svoj ukupni udeo u Naftnoj industriji Srbije za dodatnih pet odsto, kako bi država imala više od 34 procenta vlasništva, ali i snažnije mehanizme nadzora i kontrole.

- To je naš cilj i ono što smo dogovorili sa mađarskim partnerima i verujem da će sve biti u redu - rekao je Vučić u intervjuu za Federalnu televiziju.

On je naglasio da je dobijanjem operativne licence od Sjedinjenih Američkih Država Rafinerija ponovo podignuta i da sada radi, pre svega proizvodeći dizel, koji čini gotovo 80 odsto ukupne potrošnje.

Vučić je dodao da očekuje da će ovaj proces biti kontinuiran i da će Rafinerija nesmetano nastaviti sa radom, ističući da je Srbija time obezbedila stabilnost i da je takva obaveza uneta u ugovor sa MOL-om.

- Rafinerija mora da radi. U svakom slučaju, najmanje 70 odsto kapaciteta, a mogu da idu i na 200 i na 300 odsto kapaciteta - naglasio je Vučić.

Kako je naveo, Srbija ne može da dozvoli prekid rada Rafinerije, jer nije toliko mala zemlja da bi mogla da funkcioniše bez sopstvene rafinerije.

Predsednik je ocenio da je rešavanje pitanja NIS-a od izuzetnog značaja ne samo za Srbiju, već i za čitav region, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Podsetio je da su sankcije NIS-u uvedene 9. oktobra i da do dobijanja operativne licence nije mogla da se uveze ni kap sirove nafte.

"Rusi će videti taj novac"

Odgovarajući na pitanje da li će Moskva dobiti dogovoreni iznos za prodaju svog udela kompaniji MOL, Vučić je rekao da je Srbija bila spremna da plati i znatno više.

- Rusi će videti taj novac. Nije to veliki novac. Bili smo spremni da platimo i dvostruko više od tih 900 miliona. Rusi su hteli sa nekim drugima to da rade. Poštovali smo njihovu volju i nećemo da kvarimo odnose sa jednom važnom silom - naveo je Vučić.

On je ponovio da je sa mađarskom stranom potpisan i deo sporazuma koji se tiče rudne rente, sa ciljem očuvanja suverenih prava Srbije u budućnosti.

Na pitanje o poziciji MOL-a nakon preuzimanja ruskog udela u NIS-u, Vučić je rekao da će ta kompanija širiti svoju mrežu.

Predsednik je dodao da je očigledno da se velike sile bore za sfere uticaja i da će u budućnosti ključnu ulogu imati energetika, digitalizacija i veštačka inteligencija, kao i hrana, voda, vojska, obrazovanje i zdravstvo.