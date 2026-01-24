Slušaj vest

Razgovor je obuhvatio niz tema koje nadilaze saopštenje objavljeno 19. januara, uključujući detalje memoranduma potpisanog sa Republikom Srbijom, planiranu strukturu zajedničkog ulaganja sa ADNOK-om, razvoj i budućnost rafinerije u Rijeci, diverzifikaciju snabdevanja regiona, kao i strateški značaj energetskog koridora sever–jug.

- Naš neizgovoreni cilj oduvek je bio da dostignemo najvišu moguću poziciju na srpskom tržištu. Po svom značaju, transakcija sa NIS-om je uporediva sa akvizicijama INA-e i Slovnafta. Kada se ukaže ovakva prilika, MOL joj pristupa veoma ozbiljno i usmerava sve raspoložive resurse ka njenoj realizaciji - izjavio je Đerđ Bača.

On je istakao da MOL, nakon više od dvadeset godina prisustva na tržištu, veoma dobro poznaje Srbiju, kao i da je međusobno poverenje između strana dodatno ojačano tokom poslednjih godina.

- Obavezujući Heads of Agreement znači da je prodavac prihvatio ponudu MOL-a, ali ovaj sporazum ide i korak dalje. Potpisali smo i poseban memorandum sa Vladom Republike Srbije, kojim se potvrđuje podrška ulasku MOL-a i definišu različiti oblici te podrške. Ovaj okvir će kasnije biti potvrđen i međudržavnim sporazumom između Mađarske i Srbije. U narednom periodu, paralelno sa regulatornim konsultacijama i dobijanjem neophodnih saglasnosti, ključni korak biće priprema i potpisivanje detaljnog ugovora o kupoprodaji - naglasio je Bača.

Foto: MOL Group

Strane planiraju da do kraja marta 2026. godine finalizuju i potpišu detaljni ugovor o kupoprodaji, nakon čega sledi proces zatvaranja transakcije.

Tokom razgovora bilo je reči i o ulozi ADNOK-a. Abu Dabi National Oil Company sarađuje sa MOL Grupom kao strateški partner u više oblasti, a u okviru NIS projekta planirano je osnivanje zajedničkog preduzeća. U toj strukturi, MOL će ostati većinski i kontrolni vlasnik, dok će ADNOK učestvovati kao manjinski akcionar.

Đerđ Bača je istakao da dodatna vrednost ADNOK-a leži kako u bezbednosti snabdevanja, tako i u komercijalnom i operativnom smislu, imajući u vidu njihovo značajno iskustvo u upstream i downstream segmentima poslovanja.

Bača je u podkastu naglasio i da je MOL sproveo detaljan on-site due diligence (dubinsku analizu), kako na ekspertskom, tako i na menadžerskom nivou, u Beogradu i na ključnim postrojenjima, uključujući rafineriju.

"Naši nalazi ukazuju na to da je reč o dobro održavanoj rafineriji koja posluje uz primenu savremenih tehnologija. Od privatizacije 2008. godine, Gaspromnjeft je realizovao značajna ulaganja – puštene su u rad nove jedinice, mreža je modernizovana i proširena, a povećana je i proizvodnja u upstream segmentu. Verujem da se strategija započeta u NIS-u i njegov razvojni pravac mogu uspešno nastaviti pod upravljanjem MOL-a", rekao je Bača.