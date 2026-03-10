Slušaj vest

Australijski avio-prevoznik "Kvantas ervejz", skandinavski prevoznik "SAS" i "Er Nju Ziland" (Novi Zeland) objavili su povećanje cena avionskih karata, okrivljujući nagli rast cena goriva izazvan sukobom na Bliskom istoku.

Cene mlaznog goriva, koje su bile oko 85 do 90 dolara po barelupre američko-izraelskih napada na Iran, skočile su na između 150 i 200 dolara, saopštio je novozelandski nacionalni prevoznik, suspendujući svoju finansijsku prognozu za 2026. godinu zbog neizvesnosti oko sukoba.

Rat, koji je poremetio brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, najvažniju svetsku rutu za izvoz nafte, izazvao je skok cena nafte, poremetio globalna putovanja, naglo povećao cene karata na nekim rutama i podstakao strahove od naglog pada putovanja.

- Povećanje ovih razmera čini ovaj odgovor neophodnim za održavanje stabilnih i pouzdanih operacija - rekao je portparol SAS-a za Rojters, dodajući da je napravljeno „privremeno prilagođavanje cena“. Najveća skandinavska avio-kompanija je prošle godine privremeno prilagodila svoju politiku hedžinga cena goriva zbog neizvesnih tržišnih uslova i saopštila da nema pokriće za gorivo za narednih 12 meseci.

Foto: EPA/STRINGER

Lufthanza i Rajaner se štite od rizika

Nekoliko azijskih i evropskih avio-kompanija, uključujući "Lufthanzu" i "Rajaner", zaštitile su se od rizika cena nafte, osiguravajući deo svojih zaliha goriva po fiksnim cenama.

"Finair", koji je obezbedio više od 80 procenata svog goriva za prvi kvartal, upozorio je da bi čak i dostupnost goriva mogla biti ugrožena ako se sukob odugovlači. Kuvajt, glavni izvoznik mlaznog goriva u severozapadnu Evropu, bio je primoran da smanji proizvodnju.

"Kvantas" je saopštio da istražuje mogućnost preraspodele kapaciteta u Evropu, pored povećanja međunarodnih tarifa. Cene na rutama između Azije i Evrope su naglo porasle zbog zatvaranja vazdušnog prostora i ograničenog kapaciteta, a hongkonški "Kataj Pacifik ervejz" je u utorak objavio da dodaje dodatne letove za London i Cirih u martu.

Avio-kompanija "Er Nju Ziland" je objavila da je povećala cene jednosmernih karata u ekonomskoj klasi za 10 novozelandskih dolara (6 američkih dolara) na domaćim rutama, 20 novozelandskih dolara na kratkim međunarodnim rutama i 90 novozelandskih dolara na dugim rutama, sa mogućnošću daljih prilagođavanja cena i reda letenja ako troškovi mlaznog goriva ostanu visoki.

Foto: Profimedia

Drugi najveći trošak avio-kompanija

Međutim, neke evropske avio-kompanije su rekle da još uvek ne vide potrebu za kratkoročnim akcijama. Portparol kompanije IAG, vlasnika kompanije "Britiš ervejz", rekao je da su dobro osigurani od rizika promena cena u neposrednoj budućnosti i da nemaju planove da menjaju cene karata.

"Britiš ervejz" je u utorak odložio kraj svojih zimskih letova za Abu Dabi zbog "kontinuirane neizvesnosti", otkazavši sve usluge koje su trebalo da se obavljaju od 11. aprila do kraja godine. Gorivo je drugi najveći trošak za avio-kompanije posle rada i obično čini oko petine do četvrtine operativnih troškova.

Pored visokih troškova goriva, sužavanje vazdušnog prostora preti da poremeti globalnu turističku industriju jer piloti preusmeravaju rute kako bi izbegli sukob na Bliskom istoku.

"Emirati", "Katar ervejz" i "Etihad" zajedno čine oko trećinu putničkog saobraćaja između Evrope i Azije. Evropski prevoznici se već suočavaju sa nedostatkom vazdušnog prostora zbog rata u Ukrajini, što ih primorava da izbegavaju ruski nebo, a sada, sa još manje raspoloživog prostora, njihove operacije su još izazovnije.