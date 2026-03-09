Iz prodaje se hitno povlači proizvod koji skoro svi imamo u kući: Potkrala se greška, možete da ga vratite u radnju bez računa
Kompanija Pepco Srbija obavestila je kupce da se sa tržišta povlače šolje, šifra PLU 612751, zbog nepravilnosti u označavanju manjeg broja proizvoda.
Saopštili su da su usled nenamerne greške, neke šolje pogrešno označene piktogramima koji ukazuju na to da su pogodne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni i mašini za pranje sudova.
"Međutim, ovi proizvodi nisu namenjeni za upotrebu ni u mikrotalasnoj rerni ni u mašini za pranje sudova. Korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavlja potencijalni bezbednosni rizik za korisnika (opasnost od opekotina), zbog zagrevanja zlatnih detalja u mikrotalasnoj rerni", navode iz kompanije.
Objasnili su i da se piktogrami nalaze na dnu šolje – proverite da li su ispravni.
Ispravni piktogrami treba da budu precrtani.
Ukoliko posedujete šolju sa pogrešnom oznakom, navedene proizvode možete da vratite u bilo koju Pepco prodavnicu i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Račun nije potreban.
kurir Biznis