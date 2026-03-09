Slušaj vest

Kompanija Pepco Srbija obavestila je kupce da se sa tržišta povlače šolje, šifra PLU 612751, zbog nepravilnosti u označavanju manjeg broja proizvoda.

Saopštili su da su usled nenamerne greške, neke šolje pogrešno označene piktogramima koji ukazuju na to da su pogodne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni i mašini za pranje sudova.

"Međutim, ovi proizvodi nisu namenjeni za upotrebu ni u mikrotalasnoj rerni ni u mašini za pranje sudova. Korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavlja potencijalni bezbednosni rizik za korisnika (opasnost od opekotina), zbog zagrevanja zlatnih detalja u mikrotalasnoj rerni", navode iz kompanije.

1/5 Vidi galeriju Zbog greške u označavanju proizvoda kompnaija Pepko je iz prodaje sa tržišta Srbije povukao šolje koje ne smeju da idu u mikrotalasnu peć niti u mašinu za sudove. Foto: Screenshot

Objasnili su i da se piktogrami nalaze na dnu šolje – proverite da li su ispravni.

Ispravni piktogrami treba da budu precrtani.

Ukoliko posedujete šolju sa pogrešnom oznakom, navedene proizvode možete da vratite u bilo koju Pepco prodavnicu i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Račun nije potreban.