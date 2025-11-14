Slušaj vest

Tanjir od porcelana PEPCO artikal PLU 620736P 19 cm sa motivom Patrolne šape namenjen deci povučen je iz maloprodajnih objekata, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Kao razlog za ovu odluku navedeno je obrazloženje u kom se kaže da zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtevima koji se odnose na keramičke proizvode namenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbednost korisnika.

620736-1440x1744.jpg
Foto: pepco.rs

O povlačenju proizvoda iz prometa, navode iz ministarstva, obavešteni su svi PEPCO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obaveštenjem na prodajnim mestima, kupci su obavešteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSA TRŽIŠTA SRBIJE HITNO POVUČEN PROIZVOD ZA DECU! Reč je o odevnom predmetu koji nosi rizik od gušenja
Pepko prodavnica
InfoBizSA TRŽIŠTA POVUČEN PROIZVOD ZA DECU! Postoji opasnost od gušenja, a svi koji su ga kupili dobiće novac nazad
Pepco kačket, povlačenje sa tržišta, Pepco Baby boy
InfoBizSA TRŽIŠTA HITNO POVUČEN PROIZVOD IZ PEPKA! Koriste ga deca, a može biti opasan po zdravlje
Pepko prodavnica
InfoBizPOTROŠAČI DOBIJAJU NOVAC I BEZ RAČUNA: Pepko obavestio kupce - Ako još niste vratili proizvode, ne čekajte!
Pepko prodavnica