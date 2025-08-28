Slušaj vest

Kako je danas objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje u spoljne trgovine u odeljku nebezbedni proizvodi NEPRO rač je o PEPCO dečijoj jakni za dečake Baby boy baseball jacket, broj modela PLU 614536.

- Zbog mogućnosti odvajanja manjih/sitnih delova sa jakne, koje dete može staviti u usta, korišćenje proizvoda predstavlja rizik od gušenja - piše na NEPRO.

dečija jakna.jpg
Dečija jakna Baby boy baseball jacket povlači se sa tržišta zbog rizika od gušenja dece Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Navodi se i da je obaveštenje o povlačenju artikla iz prodaje poslato svim maloprodajnim objektima.

- Potrošači su informisani o nedostatku koji proizvod ima i mogućnosti povraćaja novca putem sajta, kao i izloženim obaveštenjem na prodajnom pultu - objašnjavaju iz resornog ministarstva.

