Dečija jakna za dečake Pepco Baby boy baseball jacket povlači se iz prodaje zbog rizika od gušenja, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
SA TRŽIŠTA SRBIJE HITNO POVUČEN PROIZVOD ZA DECU! Reč je o odevnom predmetu koji nosi rizik od gušenja
Kako je danas objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje u spoljne trgovine u odeljku nebezbedni proizvodi NEPRO rač je o PEPCO dečijoj jakni za dečake Baby boy baseball jacket, broj modela PLU 614536.
- Zbog mogućnosti odvajanja manjih/sitnih delova sa jakne, koje dete može staviti u usta, korišćenje proizvoda predstavlja rizik od gušenja - piše na NEPRO.
Dečija jakna Baby boy baseball jacket povlači se sa tržišta zbog rizika od gušenja dece Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
Navodi se i da je obaveštenje o povlačenju artikla iz prodaje poslato svim maloprodajnim objektima.
- Potrošači su informisani o nedostatku koji proizvod ima i mogućnosti povraćaja novca putem sajta, kao i izloženim obaveštenjem na prodajnom pultu - objašnjavaju iz resornog ministarstva.
