Lanac supermarketa "Rewe" pokrenuo je hitno povlačenje sira iz svoje robne marke "Rewe Feine Welt" nakon što je tokom rutinskog testiranja u mocareli otkrivena bakterija listerija.

Italijanski proizvođač i dobavljač Revea, kompanija "Delizia Spa" iz Nocija (BA), odlučio je da povuče proizvod iz prodaje iz preventivnih razloga, kako bi zaštitio potrošače. O incidentu su kupci obavešteni u sredu, a kompanija je naglasila da pogođeni proizvod odmah više neće biti dostupan u prodavnicama.

Zbog potencijalne opasnosti po zdravlje, kupci koji su već kupili mocarelu ne smeju je konzumirati ni pod kojim uslovima, već je odmah treba izvaditi iz frižidera i vratiti u prodavnicu. Nemački mediji upozoravaju da listerija može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, naročito kod trudnica, starijih osoba i osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Reve ističe da proizvodi sa drugim datumima iste vrste i serije nisu pogođeni ovom merom opreza, ali preporučuje kupcima da uvek provere oznake i datume na ambalaži pre konzumacije. Povraćaj novca je moguć čak i bez računa u svim Rewe prodavnicama.

Zašto je Listerija opasna?

Listerija, bakterija koja je otkrivena u Reve mocareli, može izazvati ozbiljne bolesti kod određenih grupa ljudi. Prema Institutu Robert Koch (RKI), trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom posebno su ugrožene. U ovim rizičnim grupama infekcija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i po život opasnih stanja.

Infekcija listerijom obično se razvija u roku od 14 dana od konzumiranja zaražene hrane. Tipični simptomi podsećaju na stomačni grip i uključuju povišenu temperaturu, povraćanje, proliv, bolove u mišićima i telu, kao i osećaj umora i opšte slabosti. Kod zdravih osoba bolest je obično blaga ili prolazi bez simptoma.

Međutim, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom mogu razviti teže forme bolesti, uključujući trovanje krvi i upalu mozga ili moždanih ovojnica. Kod trudnica, čak i ako nema simptoma, infekcija može ozbiljno ugroziti nerođeno dete.

RKI savetuje sve koji su konzumirali zaraženu mocarelu i razvili teške ili dugotrajne simptome da odmah potraže lekarsku pomoć i prijave moguću infekciju listerijom. Ovaj slučaj je još jedno upozorenje da je povlačenje kontaminiranih proizvoda iz prodaje ključna mera zaštite potrošača.

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda: Rewe Feine Welt Mozzarella di Puglia

Najbolje upotrijebiti do: 20. oktobra 2025.

Broj serije: L1270