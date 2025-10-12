Slušaj vest

Nakon uspešno obeležene Svetske nedelje svemira, programi poput „Zvezdano putovanje“ — za čije potrebe je instaliran mobilni planetarijum — i „Napravi svoj solarni sistem“ popunjeni su u rekordnom roku. Svakog dana pristiže više od 100 novih prijava roditelja koji žele da njihovi mališani iskuse magiju nauke i igre pod kupolom planetarijuma.

„Ovako veliki odziv najbolji je pokazatelj da je naš koncept — spoj igre, umetnosti i nauke — pravi put ka mladima. Kada se dete zaintrigira igrom, znanje dolazi prirodno. Baš kao što su mnogi svetski naučnici, čija su otkrića predstavljana na međunarodnim izložbama, kroz igru došli do velikih ideja. Ovom prilikom se zahvaljujemo građanima na ukazanom poverenju,“ poručio je Danilo Jerinić, direktor preduzeća EHRO 2027 doo Beograd.

Nakon izuzetnog odziva i oduševljenja najmlađih posetilaca koji su u planetarijumu „putovali među zvezdama“, nova prilika za istraživanje kosmosa očekuje vas već u utorak, 14. oktobra, kada će se ponovo otvoriti vrata mobilnog planetarijuma u Hali
5 Beogradskog sajma, saopštava EXPO. 

Tom prilikom biće održana radionica „Svemirski komšiluk“, a u narednim nedeljama uslediće i niz drugih aktivnosti, uključujući i izložbe dečjih radova u okviru Oktobarskog dečjeg salona.

Ulaz na sve radionice u okviru Ekspo 2027 Plejgraunda je besplatan, uz obaveznu prijavu. Radionice su osmišljene tako da podstiču radoznalost, timski duh i kreativnost dece.

Svi programi biće najavljivani blagovremeno putem medija, zvanične veb-stranice Ekspo 2027 Beograd i Ekspo Viber kanala.

