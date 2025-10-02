Slušaj vest

Nalazi se među 121 zemljom koje će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine predstaviti svoje viđenje glavne teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Iako su Srbija i Malavi uspostavili zvanične diplomatske odnose 1998. godine, njihova saradnja datira još iz vremena Pokreta nesvrstanih zemalja. Ekspo 2027 Beograd biće jedinstvena prilika da se ta saradnja unapredi i da se Evropa upozna sa bogatom kulturom zemlje koja je 1964. godine stekla nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva.

„Sa zadovoljstvom smo primili vest da će u Srbiju za manje od dve godine stići zemlja prijatnih, gostoljubivih ljudi i što ćemo na Ekspo 2027 u Beogradu moći da svetu prikažemo bogatstvo muzike, igre i plesova ’toplog srca Afrike’. Zahvaljujemo se Malaviju na poverenju i pozivamo preostale zemlje Afrike da se pridruže globalnoj igri za čovečanstvo“, istakao je direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Osim po prelepom nadimku, Malavi je poznat i po istoimenom jezeru koje se proteže duž većeg dela njegove istočne granice. Jezero Malavi je treće po veličini jezero u Africi, a deveto u svetu. Ono je, istovremeno, dom za najveći broj jezerskih ribljih vrsta na svetu i od 1984. godine nalazi se na Uneskovoj Listi svetske baštine. U Malaviju živi više od 10 različitih etničkih grupa, što dovoljno svedoči o bogatstvu i raznovrsnosti kulture ove zemlje.

Neke od najpopularnijih tradicionalnih igara u Malaviju su društvena igra Bawo; Fulaye, timska igra u kojoj igrači izbegavaju loptu; Nthonga/Kabeza, igra u kojoj deca razvijaju veštine gađanja pokretnih meta i Dumbbells/Mbalika, igra sa štapom. Svaka etnička grupa ima svoje živopisne tradicionalne plesove. Među najpoznatijima su Ingoma, prvobitno izvođen kao ratnički ples među etničkom grupom Ngoni u severnom, centralnom i južnom Malaviju; Chakumbali i Gule Wamkulu, plesovi naroda Čeva u centralnom Malaviju; Beni, tradicionalni ples naroda Jao u istočnom Malaviju i Tchopa, prvobitno ceremonijalni ples naroda Lomve u južnom Malaviju.

Malavi je svoj debi na međunarodnim izložbama imao na specijalizovanoj izložbi u Lisabonu 1998. godine, a član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postao je 2011. godine.