ISTOČNA AFRIKA STIŽE U SRBIJU: Malavi potvrdio učešće na Ekspo 2027 Beograd
Nalazi se među 121 zemljom koje će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine predstaviti svoje viđenje glavne teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.
Iako su Srbija i Malavi uspostavili zvanične diplomatske odnose 1998. godine, njihova saradnja datira još iz vremena Pokreta nesvrstanih zemalja. Ekspo 2027 Beograd biće jedinstvena prilika da se ta saradnja unapredi i da se Evropa upozna sa bogatom kulturom zemlje koja je 1964. godine stekla nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva.
„Sa zadovoljstvom smo primili vest da će u Srbiju za manje od dve godine stići zemlja prijatnih, gostoljubivih ljudi i što ćemo na Ekspo 2027 u Beogradu moći da svetu prikažemo bogatstvo muzike, igre i plesova ’toplog srca Afrike’. Zahvaljujemo se Malaviju na poverenju i pozivamo preostale zemlje Afrike da se pridruže globalnoj igri za čovečanstvo“, istakao je direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.
Osim po prelepom nadimku, Malavi je poznat i po istoimenom jezeru koje se proteže duž većeg dela njegove istočne granice. Jezero Malavi je treće po veličini jezero u Africi, a deveto u svetu. Ono je, istovremeno, dom za najveći broj jezerskih ribljih vrsta na svetu i od 1984. godine nalazi se na Uneskovoj Listi svetske baštine. U Malaviju živi više od 10 različitih etničkih grupa, što dovoljno svedoči o bogatstvu i raznovrsnosti kulture ove zemlje.
Neke od najpopularnijih tradicionalnih igara u Malaviju su društvena igra Bawo; Fulaye, timska igra u kojoj igrači izbegavaju loptu; Nthonga/Kabeza, igra u kojoj deca razvijaju veštine gađanja pokretnih meta i Dumbbells/Mbalika, igra sa štapom. Svaka etnička grupa ima svoje živopisne tradicionalne plesove. Među najpoznatijima su Ingoma, prvobitno izvođen kao ratnički ples među etničkom grupom Ngoni u severnom, centralnom i južnom Malaviju; Chakumbali i Gule Wamkulu, plesovi naroda Čeva u centralnom Malaviju; Beni, tradicionalni ples naroda Jao u istočnom Malaviju i Tchopa, prvobitno ceremonijalni ples naroda Lomve u južnom Malaviju.
Malavi je svoj debi na međunarodnim izložbama imao na specijalizovanoj izložbi u Lisabonu 1998. godine, a član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postao je 2011. godine.
Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu, za koju se očekuje da će tokom 93 dana trajanja privući više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i sveta.