Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu dobila je novo lice globalne promocije: harizmatičnog i jedinstvenog Džekija Čena, jednu od najvećih filmskih ikona svih vremena.

Nakon što je najbrži čovek planete i legenda atletike Jusein Bolt postao prvi brend ambasador ove manifestacije, drugo veliko svetsko ime priključilo se misiji da Srbiju i Beograd predstavi kao raskršće kultura, ideja i inovacija. Njima će se uskoro pridružiti i mnoga druga svetska, ali i domaća poznata imena.

Prepoznat širom sveta po kombinaciji akcije, humora i neponovljivih akrobacija, ali i po dugogodišnjem humanitarnom radu, Čen unosi snažnu energiju u ovaj istorijski projekat. Njegovo učešće šalje jasnu poruku da Ekspo 2027 nije samo izložba dostignuća čovečanstva, već i globalni poziv na dijalog, razumevanje i jedinstvo različitih tradicija.

Od prvih uloga uz Brusa Lija do kultnih hitova kao što su „Pijani učitelj“ i „Policijska priča“, Džeki Čen je izgradio put do Holivuda i postao svetska filmska legenda, sa zvezdom na Stazi slavnih i prepoznatljivim stilom koji spaja borilačke veštine i komediju.

Kombinacija sportske harizme Juseina Bolta i ikone kinematografije Džekija Čena, snažan je simbol sinergije sporta i kulture, kao nekih od ključnih ideja na kojima će počivati Ekspo 2027. Dvojica ambasadora svojim ličnim ugledom i globalnom prepoznatljivošću najavljuju da će Srbija i Beograd tokom 93 dana trajanja izložbe biti centar sveta.

„Veoma smo ponosni što je gospodin Čen novo lice i brend ambasador Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Njegovo ime i delo prenose snažnu poruku ka milionima ljudi širom sveta da je Ekspo 2027 mesto susreta svih naroda i nacija, ali i zajedničke nade u bolju budućnost. Sa njim i Boltom, siguran sam da će Beograd postati istinski centar globalne pažnje,“ izjavio je Danilo Jerinić, direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd.

Sa već 120 potvrđenih zemalja učesnica i više od četiri miliona očekivanih posetilaca, Ekspo 2027 Beograd biće događaj bez presedana na Zapadnom Balkanu. Dolazak svetskih ikona poput Bolta i Čena samo potvrđuje da će Srbija biti domaćin manifestacije koja će ući u istoriju kao trenutak kada je ceo svet došao u našu zemlju, ne samo kako bi predstavio sebe, svoja dostignuća i potencijale, već i kako bi gradio nove mostove saradnje, stvarajući tako bolju budućnost za generacije koje dolaze.