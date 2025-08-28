Slušaj vest

Specijalizovana izložba sada ne samo da okuplja najveći broj učesnica u istoriji specijalizovanih Ekspa, već je i najbrže popunjen događaj ovakvog tipa ikada.

„Ovaj rezultat potvrđuje ne samo međunarodni ugled naše zemlje i snagu brenda koji smo izgradili, već i ogromnu želju država, institucija i ljudi širom sveta da budu deo ove prestižne manifestacije u Beogradu. To je najbolji dokaz potencijala Srbije da postane globalna tačka susreta inovacija, znanja i saradnje“, izjavio je direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Očekuje se ograman broj ljudi 2027. godine Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

On je podsetio da je cilj do kraja ove godine bio da se dostigne 100 potvrđenih učesnica, ali da je taj broj odavno premašen:

„Već sada smo dostigli broj potvrda koji smo inicijalno planirali za Ekspo - 120 zemalja. Interesovanje je izuzetno i jasno je da postoji svojevrsno nadmetanje za prostor na našem Ekspu“, poručio je Jerinić i dodao da je najvažnije da još vrednije radimo na pripremi i organizaciji kako bismo dokazali da smo sjajni domaćini.

Uključivanje zemalja iz regiona dodatno potvrđuje da Ekspo 2027 nije samo prilika za Srbiju, već i za ceo ovaj deo Evrope. Beograd će tada imati priliku da svetu pokaže mlade i talentovane ljude, domaću privredu, turističke potencijale i gostoprimstvo svog naroda.

Sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, Ekspo 2027 Beograd već sada se pozicionira kao istorijski projekat koji menja razvojni put Srbije i potvrđuje je kao pravog domaćina sveta.