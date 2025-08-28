SADA JE I ZVANIČNO! SRBIJA JE REKORDER: EXPO 2027 okuplja najveći broj zemalja učesnica u istoriji!
Specijalizovana izložba sada ne samo da okuplja najveći broj učesnica u istoriji specijalizovanih Ekspa, već je i najbrže popunjen događaj ovakvog tipa ikada.
„Ovaj rezultat potvrđuje ne samo međunarodni ugled naše zemlje i snagu brenda koji smo izgradili, već i ogromnu želju država, institucija i ljudi širom sveta da budu deo ove prestižne manifestacije u Beogradu. To je najbolji dokaz potencijala Srbije da postane globalna tačka susreta inovacija, znanja i saradnje“, izjavio je direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.
On je podsetio da je cilj do kraja ove godine bio da se dostigne 100 potvrđenih učesnica, ali da je taj broj odavno premašen:
„Već sada smo dostigli broj potvrda koji smo inicijalno planirali za Ekspo - 120 zemalja. Interesovanje je izuzetno i jasno je da postoji svojevrsno nadmetanje za prostor na našem Ekspu“, poručio je Jerinić i dodao da je najvažnije da još vrednije radimo na pripremi i organizaciji kako bismo dokazali da smo sjajni domaćini.
Uključivanje zemalja iz regiona dodatno potvrđuje da Ekspo 2027 nije samo prilika za Srbiju, već i za ceo ovaj deo Evrope. Beograd će tada imati priliku da svetu pokaže mlade i talentovane ljude, domaću privredu, turističke potencijale i gostoprimstvo svog naroda.
Sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, Ekspo 2027 Beograd već sada se pozicionira kao istorijski projekat koji menja razvojni put Srbije i potvrđuje je kao pravog domaćina sveta.
