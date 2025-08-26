Možete ih sresti na različitim lokacijama u Beogradu

Na brojnim lokacijama proteklih dana pojavile su se maskote Ekspa 2027, dečak i devojčica u stilizovanim narodnim nošnjama, izazvavši osmehe i radost kod prolaznika.

Fotografisali su se sa građanima, pozivali ih da glasaju za njihova buduća imena i širili energiju zajedništva, sporta i igre - upravo ono što je u srži teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Njihova avantura započela je u Vrnjačkoj Banji, na čuvenom šetalištu, da bi potom zablistali na parketu prijateljske košarkaške utakmice Srbija - Slovenija. Uz navijačku atmosferu i podršku publici, maskote su zajedno sa svima proslavile pobedu reprezentacije Srbije.

Maskote EXPO 2027 oduševile su navijače Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Put ih je zatim odveo na Beogradski aerodrom, simbol budućeg okupljanja posetilaca iz svih krajeva sveta koji će 2027. doći u srpsku prestonicu Sa „bording kartom“ na kojoj je stajalo odredište „Ekspo 2027“, maskote su poželele dobrodošlicu brojnim putnicima i pozvale ih da se već 2027. vrate u srpsku prestonicu.

Razigrana šetnja nastavljena je kroz Kalemegdan i Beo Zoo Vrt, na radost najmlađih posetilaca, a završena u Beogradu na vodi, kada su se maskote pridružile jednom od najvećih sportskih događaja u regionu, međunarodnom padel turniru sa više od 100 igrača iz više od 20 zemalja. Tamo su pokazale da su spremne za svaki sportski izazov, dokazujući da je igra univerzalni jezik koji spaja ljude bez granica.

Na ulicama Srbije se svi okreću za EXPO maskotama Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Svaka stanica na ovom putovanju poslala je jasnu poruku: Beograd je spreman da 2027. godine bude domaćin svetu - kroz sport, muziku i zajedničku igru.

Glasanje za imena maskota je i dalje u toku, a svoje favorite možete podržati na sajtu predstojeće Specijalizovane izložbe.