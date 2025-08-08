Predsednik Vučić je izjavio da je Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027 u Beogradu

Predsednik Vučić je izjavio da je Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027 u Beogradu i istakao da je Srbija postala zemlja koja ima najveći broj država učesnica na specijalizovanom Ekspu.

"Po tome smo uspeli da preteknemo i Astanu iz Kazahstana, našu bratsku i prijateljsku zemlju", rekao je Vučić posle prijema mladih srpskih sportista iz 18 zemalja, učesnika kampa "Srbija te zove 2025".

Na EXPO 2027 stiže velesila Foto: Shutterstock

Predsednik je istakao da je ponosan na Srbiju i na ono što smo to uspeli da uradimo nešto manje od dve godine do početka Ekspa.

Predsednik je ranije danas razgovarao sa predsednikom Zambije Hakaindeom Hičilemom i istakao da Srbija ceni učešće Zambije na Eskpu 2027.