Slušaj vest

Jemen je postao član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) 1997. godine, a već iduće, 1998. godine učestvovao je prvi put na Specijalizovanoj izložbi u Lisabonu. Od tada, pa sve do danas, Jemen je redovni učesnik međunarodnih izložbi, a na Ekspo 2020 u Dubaiju osvojio je zlatnu medalju za interpretaciju teme.

„Radujemo se što ćemo za manje od dve godine u Beogradu moći tokom tri meseca da se neposredno upoznamo sa bogatim kulturnim nasleđem Jemena, drevne države sa neverovatnom istorijom. Srpska prestonica će imati retku privilegiju da ceo svet ujedini oko muzike, igre i sporta, vrednosti koje nas sve povezuju, i stoga pozivamo i ostale zemlje iz Azije da nam se pridruže u proslavi ljudske kreativnosti i inovacija na Ekspo 2027“, naveo je direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Republika Jemen se nalazi na samoj obali Crvenog mora Foto: Shutterstock

Ova zemlja na obali Crvenog mora, u srcu Adenskog zaliva, oduvek je bila važna istorijska raskrsnica trgovinskih puteva. Zahvaljujući geostrateškom položaju, koji se ogleda u blizini moreuza Bab el Mandeb, jednog od najprometnijih plovnih puteva na svetu, Jemen je kroz istoriju kontrolisao kretanje tamjana, smirne, začina i drugih aromatičnih proizvoda. Nalazeći se na jugu Arabijskog poluostrva, koji se zbog svoje plodne zemlje nazivao i Arabija Feliks, Jemen je ostao upamćen i kao rodno mesto komercijalnog uzgoja kafe. Pre no što se biljka kafe proširila širom sveta, Jemen je bio jedini izvor ovog dragocenog zrna u čijoj aromi danas uživa čitav svet.

Jemenska kultura je duboko ukorenjena u drevnom Jemenu i dala je značajan doprinos bogatoj raznolikosti arapskog sveta. Tako se ova zemlja može pohvaliti čitavim spletom tradicionalnih igara i plesova, od kojih svaki ima jedinstvene karakteristike. Neke od najpoznatijih jemenskih dečijih igara su Waqal (školice), Al-Khal (sakupljanje i bacanje kamenčića), Al-Kabeesh (igra sa školjkama) ili Al-Sahir (igra slična hokeju), dok se odrasli takmiče u preskakanju kamila, drevnoj borbi štapovima (Al-Hatabah) ili rvanju (Al-Qamboos).

posebno su popularni jemenski plesovi Foto: Shutterstock

Do sada je identifikovano više od 60 tipova tradicionalnih jemenskih plesova, koji potiču iz tri opšte kategorije – Al-Zaffin, Al-Sharh i Al-Bara. Ovo su osnovni plesovi, uobičajeni u Jemenu, a iz njih se izvode brojni drugi specifični plesovi koji ističu lokalnu raznolikost, naglašavaju jedinstvo jemenskih plesnih tradicija i čuvaju bogate kulturne vrednosti koje se prenose s generacije na generaciju.

Kulturno nasleđe ove arapske zemlje, čiji muzički ukus oblikuju tradicionalni muzički instrumenti kao što su Qanbus, Oud, Ney, Mizmar i Darbuka, moći će da se vidi i upozna od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu, na prvoj međunarodnoj izložbi na Zapadnom Balkanu, koja će imati više od četiri miliona posetilaca. Očekuje se da će na Ekspo 2027 učestvovati više od 120 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija iz celog sveta.