Dok se Evropa suočava sa hladnim zimskim danima, na suprotnoj strani sveta postoji mesto gde zima znači toplo more, palme i šetnju u japankama. Reč je o vijetnamskom ostrvu Fukvok, destinaciji koja poslednjih godina ubrzano osvaja svetske putničke liste.

Ove sezone Fukvok je dodatno učvrstio svoju reputaciju, osvojivši prestižnu nagradu World Travel Awards za vodeću svetsku prirodnu ostrvsku destinaciju, priznanje koje se često naziva „turističkim Oskarom“. Ranije su ga čitaoci magazina Condé Nast Traveler već proglasili najlepšim ostrvom u Aziji, a sada je u izboru ostavio iza sebe i destinacije poput Antigve i Barbude, Dominike, škotskog ostrva Skaj i norveškog arhipelaga Lofoten.

Broj posetilaca neprestano raste, u prvih jedanaest meseci ove godine ostrvo je ugostilo oko 7,6 miliona turista, što je 35 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Dodatna pogodnost za putnike je to što je Fukvok jedino mesto u Vijetnamu koje stranim državljanima omogućava boravak bez vize u trajanju do 30 dana.

Ostrvo je izuzetno raznovrsno i prilagođeno različitim tipovima putnika. Bilo da tražite miran odmor uz more, aktivan boravak u prirodi ili želite da upoznate lokalni način života i tržnice, Fukvok nudi obilje izbora. Ponuda smeštaja je široka, od luksuznih rizorta sa pet zvezdica do udobnih i povoljnijih hotela sa tri zvezdice.

Važno je napomenuti da su mnogi rizorti smešteni u mirnijim, udaljenijim delovima ostrva. Prevoz je moguć taksijem ili iznajmljenim skuterom, a put od jednog do drugog kraja ostrva traje oko sat i po. Dok je u urbanim zonama lako pronaći taksi, u ruralnim oblastima to može biti izazov, pa brojni hoteli nude mogućnost iznajmljivanja automobila sa vozačem na ceo dan, što je praktično rešenje za porodice i grupe.

Za one željne sadržaja i avanture, ponuda je bogata. Na raspolaganju su veliki zabavni park VinWonders, do kojeg vodi najduža žičara iznad mora na svetu, brojne pešačke staze sa panoramskim pogledima, izleti brodom, kao i istorijske znamenitosti poput zatvora Fukvok. Večeri su idealne za šetnju noćnom pijacom, gde se može osetiti pravi lokalni duh ostrva.

Fukvok je idealna destinacija za sve koji žele da pobegnu od zime i uživaju u letnjoj atmosferi, uz relativno pristupačne cene i osećaj da borave na mestu koje tek ulazi u centar svetske turističke pažnje, piše punkufer.hr.

Ostrvo je poznato i po neobičnim, takozvanim „lažno evropskim“ turističkim kompleksima, među kojima se izdvajaju Sunset Town i Grand World. Ove lokacije izazivaju podeljene utiske, dok neke posetioce oduševe, drugi ih doživljavaju kao neautentične. Tokom dana često deluju gotovo prazno, ali se u večernjim satima pretvaraju u živopisne zone sa svetlosnim i vodenim spektaklima, restoranima i prodavnicama. Ipak, putnici koji tragaju za izvornijim iskustvom ostrva možda će želeti da se fokusiraju na druge delove Fukvoka.