Prema procenama ekonomskih stručnjaka, kamatne stope na štednju u Nemačkoj trebalo bi da ostanu nepromenjene tokom prve polovine naredne godine, iako su trenutno niže od stope inflacije, prenosi Nemačka novinska agencija dpa.

Godišnja inflacija u novembru, poslednjem mesecu za koji su dostupni podaci, iznosila je 2,3 odsto, dok većina komercijalnih banaka građanima nudi niže kamate na štedne uloge.

Evropska centralna banka (ECB) je u novembru četvrti mesec zaredom odlučila da zadrži ključne kamatne stope na istom nivou, a očekivanja su da se takva politika nastavi i u narednom periodu.

To praktično znači da će kamatna stopa koja je relevantna za štediše početkom nove godine ostati oko dva odsto, što je približno upola manje u odnosu na nivo iz prve polovine 2024. godine.

Portal za poređenje cena i usluga Verivox procenjuje da ECB neće menjati ključne kamatne stope najmanje do sredine 2026. godine.

- U skladu s tim, kamatne stope na štednju po viđenju, kao i na srednjoročnu i dugoročnu štednju, ostaju stabilne - izjavio je izvršni direktor Verivoxa Oliver Majer.

Prema podacima ovog portala, prosečna fiksna kamatna stopa na oročene depozite sa rokom od dve godine trenutno iznosi 2,04 odsto na godišnjem nivou.

Podsetimo, ECB je u leto 2022. godine okončala period nultih kamatnih stopa, a do novembra naredne godine kamate na dvogodišnje depozite dostigle su nivo od 3,39 odsto. Od tada beleže pad i trenutno su na oko dva odsto, kao posledica smanjenja referentnih kamatnih stopa ECB-a do početka jeseni.