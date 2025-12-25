Slušaj vest

Kada prosečan Hrvat zakorači u američki Volmart (Walmart), najveći maloprodajni lanac na svetu, doživi svojevrsni kulturološki šok. Upravo to se dogodilo influenseru Denisu Latinoviću, koji je sa svojim pratiocima na Instagramu podelio iskustvo kupovine u Njujorku, pokušavajući da odgovori na večito pitanje: koliko zapravo vredi 100 dolara (oko 85 evra) u srcu konzumerizma?

Njegova šetnja kroz beskrajne police rezultirala je mešavinom čuđenja, neverice i fascinacije veličinama koje se u Evropi retko viđaju. Već na prvim koracima, na odeljenju voća i povrća, Denis i njegova pratnja nisu mogli da sakriju skepticizam.

"Sve izgleda nekako plastično, kao oni setovi igračaka sa kojima sam se igrao kad sam bio mali. Čak i jabuke izgledaju previše savršeno, bukvalno preplastično“, primetio je Latinović, dok je prolazio pored jagoda koje koštaju 4 dolara i malina od 4,86 dolara.

Bolesne veličine

Međutim, pravi "napad“ na čula usledio je kod zamrzivača. Sladoled, koji je, prema Denisovom snimku, "velik kao ljudska glava“, košta svega pet dolara. Izbor gotovih, zamrznutih jela je, kaže, ogroman – od pirinča sa sirom koji košta svega tri dolara pa sve do neverovatnih "family pack“ pakovanja.

Ono što svakog posetioca Volmarta ostavlja bez teksta jesu dimenzije proizvoda. "Sve imaju u porodičnim pakovanjima. To su bolesne veličine“, komentarisao je influenser dok je pokazivao police sa pahuljicama, čipsom i grickalicama koje više podsećaju na džakove cementa nego na hranu. Poseban hit je legendarni ledeni čaj Arizona: dok se kod nas kupuju limenke, u Volmartu za samo tri dolara dobija se pakovanje od neverovatna četiri litra.

Ništa manji nije ni izbor pratećeg asortimana. Cela polica posvećena je samo sosovima, dok se mešavine za kolače protežu unedogled. Kako je poseta pala u praznično vreme, Denis je snimio i pravu božićnu ludnicu – od lampica i kapa do ogromnih naduvavajućih ukrasa za dvorište. „Nema čega nema“, zaključio je dok je prolazio pored polica sa pidžamama sa motivima Grinča.

Korporativni monstrum od 648 milijardi dolara

Inače, iako Denisova puna kesa za 100 dolara deluje kao dobar „ulov“, iza tih niskih cena stoji najmoćnija trgovačka mašina na planeti. Volmart, sa sedištem u Arkanzasu, u 2024. godini ostvario je neverovatnih 648 milijardi dolara prihoda. Sa skoro 11.000 prodavnica širom sveta, od kojih je više od polovine u SAD-u, ovaj gigant drži primat u prodaji namirnica koje čine čak 60 odsto njihovog ukupnog prometa.