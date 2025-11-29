Slušaj vest

Američki kupci potrošili su rekordnu sumu od 11,8 milijardi dolara za onlajn kupovine na Crni petak, pokazuju podaci firme Adobi analitiks.

To je za 9,1 odsto više od sume potrošene prošle godine na dan povoljnih cena, preneo je Rojters.

Istovremeno, iz ove firme je navedeno da očekuju da će kupci danas potrošiti 5,5 milijardi dolara, dok se u nedelju očekuje potrošnja od 5,9 milijardi, što je povećanje od 3,8 i 5,4 procenata u odnosu na 2024, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

