Današnji letovi iz Beograda za Dubai su otkazani, a za let za Dohu se čeka novo vreme poletanja, navedeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla Beograd".

Prema podacima sa sajta, letovi za Dubai FZ1518 i FZ1746, koji su bili planirani za 08.35 i 13.15 časova, otkazani su bez navođenja novog termina poletanja.

Kako je navedeno, za let za Dohu QR232, koji je bio predviđen za 11.15 časova, čeka se novo vreme poletanja.

Za danas su otkazani i dolasci dva leta iz Dubaija kompanije FlyDubai, planirani za 7.35 i 12.15 časova, kao i dolazak leta avio-kompanije Katar ervejz iz Dohe, koji je bio zakazan za 10.55 sati. Sa Beogradskog aerodroma u subotu su otkazana dva odlaska kompanije FlyDubai - let FZ 1746, zakazan za 13.15 časova, i let FZ 1750 iste kompanije, koji je bio planiran za 22.25 časova.

Dolazak leta FZ 1745 iz Dubaija čije je sletanje u Beograd bilo planirano u 12.15 časova juče, takođe je otkazan, kao i let FZ 1749, čiji je dolazak bio očekivan sinoć u 21.25 časova.

Odlazak leta za Dohu QR 232 kompanije Qatar Airways, zakazan za 11.55 časova u subotu, takođe je odložen.

Poslednji let iz regiona Persijskog zaliva koji je prispeo u Beograd bio je FZ 1517 kompanije FlyDubai, koji je sleteo u Beograd u subotu u 07.26 časova. Let FZ 1745 je, nakon polaska za Beograd, vraćen na aerodrom u Dubaiju, prema javno dostupnim podacima o letovima.

Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i iranski uzvratni udari na Izrael i američke mete u regionu, doveli su do poremećaja komercijalnih letova širom Bliskog istoka, što je uticalo na nenajavljeno otkazivanje više od 1.000 letova samo na aerodromima u Abu Dabiju i Dubaiju.

Prema podacima internet stranice za praćenje letova FlightRadar24, Izrael, Katar, Sirija, Iran, Irak, Kuvajt i Bahrein zatvorili su danas svoj vazdušni prostor, zatvoren je i međunarodni aerodrom Muskat u Omanu, a svi letovi iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata su ograničeni.

Velike avio-kompanije sa sedištem na Bliskom istoku sa svetskim mrežama otkazale su stotine letova, dok su mnogi drugi putnici neočekivano preusmereni na aerodrome širom Evrope ili su vraćeni na aerodrome sa kojih su polazili, pišu svetske agencije.