Slušaj vest

Otvaranje novoizgrađenog putničkog pristaništa u Sremskim Karlovcima očekuje se u toku ove godine, odnosno predstojeće nautičke sezone, najavio je Rajko Tanasijević, v. d. direktora Agencije za upravljanje lukama.

Otvaranjem ovog pristaništa kruzeri dobiti još jednu destinaciju za pristajanje na Dunavu.

- Sremski Karlovci se sve više prepoznaju kao atraktivna stanica za kruzere i važna tačka na mapi razvoja Gornjeg Podunavlja. Izabrali smo operatera koji će obavljati lučku delatnost, te očekujemo da će prvi kruzeri pristati tokom ovogodišnje nautičke sezone. Pristanište će moći da primi istovremeno dva plovila dužine do 135 metara - rekao je on i dodao da će Sremski Karlovci biti jedanaesto pristanište u Srbiji, a osmo na Dunavu.

Foto: Nebojša Mandić

On je naglasio da nautičke sezone u Srbiji beleže stabilan rast.

- Prošlu godinu završili smo sa rekordnim brojem putnika - 222.000 posetilaca sa Dunava i Save. Prema najavama za ovogodišnju sezonu, očekujemo rast broja pristajanja i putnika za oko deset odsto - kazao je Tanasijević .

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vladimir Batalović kazao je da je ovaj projekat deo dugoročnog investicionog ciklusa u infrastrukturu za kruzing.

- Pre dvadeset godina Srbija je, iako bogata nautičkim potencijalima, imala samo jedno međunarodno putničko pristanište, dok danas na deset lokacija dočekujemo putnike iz različitih delova sveta. Rečni putnički saobraćaj jača lokalne zajednice i podiže međunarodnu prepoznatljivost Srbije kao atraktivne destinacije za krstarenja. Nastavićemo da ulažemo u razvoj pristaništa i promociju naše zemlje kao značajne nautičke rute - zaključio je Batalović.