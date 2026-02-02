Slušaj vest

Selo Pilismarot u Mađarskoj, smešteno na desnoj obali Dunava, može se pohvaliti bogatim arheološkim tragovima iz praistorije. U doba Rimskog carstva nalazilo se na samoj granici, dok je u relativno skorijoj prošlosti kralj Matija upravo ovde provodio svoje bezbrižne letnje dane. Danas ovo mesto i njegovu okolinu najčešće posećuju izletnici i planinari, ali sve češće i savremeni tip posetilaca poznat kao urbani istraživači.

Besplatna atrakcija

Nedaleko od sela, na delu Dunava gde reka teče toliko mirno da deluje kao da je zaustavljena, nalazi se prizor koji deluje gotovo nestvarno, brodsko groblje. Iako nema status zvanične turističke atrakcije, niti prodaju karata ili promotivne brošure, ovaj industrijski međuprostor, u kojem se rashodovani brodovi opraštaju od reke pre nego što završe u rezalištu, vremenom je prerastao u svojevrsni spomenik nekadašnjoj industriji i poslednjim putovanjima plovila.

Ovo groblje brodova nastalo je sredinom 20. veka, kada su stari tegljači, teretni i servisni brodovi povučeni iz upotrebe. Umesto da odmah završe u starom gvožđu, ostavljeni su ovde, kao da su bili „predobri“ za rezanje, da tokom decenija polako propadaju, rđaju i trule. Delimično potopljeni, nagnuti, utonuli u mulj i obrasli travom, s vremenom su postali deo pejzaža, stapajući se s prirodom poput instalacija land-arta.

Važno je naglasiti da ovo područje nije uređeno niti namenjeno masovnom turizmu. Prilazak olupinama može biti rizičan zbog nestabilnih konstrukcija, klizavih površina i oštrih metalnih ivica. Posetiocima se savetuje oprez, zadržavanje na bezbednoj udaljenosti i poštovanje prirode, bez penjanja po brodovima i bez ostavljanja otpada.