Na mestu gde su nekada davno postavljeni temelji za Muzej revolucije koji nikad nije izgrađen i gde Filharmonija priređuje koncerte na otvorenom biće sagrađena Nacionalna koncertna dvorana. Velelepno zdanje koje će imati pet spratova "niče" na prostoru između Palate Srbije i poslovnog kompleksa "Ušće".

Građevinski radovi na jednom od najvažnijih kulturnih projekata u Srbiji konačno mogu da počnu nakon što je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove izdao građevinsku dozvolu čime je ovaj dugoočekivani projekat i formalno dobio zeleno svetlo.

Prema dokumentu objavljenom u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura, Nacionalna koncertna dvorana poznata i pod imenom "Kuća muzike" prostiraće se na ukupno 56.656 kvadratnih metara. Od toga će gotovo polovina biti nadzemni deo, dok će ostatak činiti podzemni sadržaji.

Objekat je projektovan kao zgrada sa pet spratova, uz suteren i podrum, i nalazice se na uglu Bulevara Mihajla Pupina, Ulice Ušće i Bulevara Nikole Tesle. U okviru kompleksa planirana je podzemna garaža sa 325 parking-mesta, kao i kompletno pejzažno uređenje parcele, koja je u javnoj svojini Republike Srbije. Kolskim saobraćajem lokaciji će se pristupati iz Ulice Ušće i Bulevara Nikole Tesle, dok je pešacki ulaz predviđen sa Bulevara Mihajla Pupina.

1/5 Vidi galeriju Kako će izgledati Nacionalna koncertna dvorana Foto: Aman­da Le­ve­te Ar­chi­tects

Nacionalna koncertna dvorana u brojkama 56.656 m˛ ukupna površina objekta

27.927 m˛ nadzemni deo

28.729 m˛ podzemni deo

5 spratova će imati zgrada

4 koncertna prostora

1.600 mesta u simfonijskoj dvorani

400 mesta u kamernoj dvorani

325 parking mesta (18 za osobe sa invaliditetom)

240 miliona evra je procenjena vrednost radova

Ukupna procenjena vrednost radova prema građevinskoj dozvoli iznosi nešto više od 28 milijardi dinara, odnosno oko 240 miliona evra. Investitor projekta je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo za javna ulaganja, koje je dobilo ovlašcenje Vlade da u ime države sprovodi investitorska prava.

Za glavni projekat zadužen je arhitekta Ivica Marković iz beogradskog biroa "Zabriski", kao lokalni partner londonskog studija "Amanda Levete Architects" koji je pobedio pre četri godine je na međunarodnom arhitektonskom konkursu za idejno rešenje koncertne dvorane.

Novo zdanje, koje je Amanda Levet opisala kao sklad između prirode i arhitekture, Istoka i Zapada, starog i novog, biće objekat kulture od nacionalnog značaja. Imaće četiri glavna koncertna prostora: veliku simfonijsku dvoranu sa 1.600 mesta, kamernu dvoranu sa 400 sedišta, kreativni centar sa studiom i otvorenu podijumsku scenu na spoljašnjem prostoru. Svi prostori biće organizovani oko centralnog javnog društvenog prostora, raspoređenog na dva nivoa i povezanog sa parkom.

Tri ulaza, dečje igralište, muzej U suterenu, okrenutom ka Bulevaru Nikole Tesle, biće formiran otvoreni javni prostor sa glavnim ulazom, studiom, kafićem, biletarnicom, garderobama, prodavnicama, tehničkim sadržajima, kao i posebnim ulazom za umetnike. Prizemlje će imati tri javna ulaza i omogućiće direktan pristup velikoj i kamernoj dvorani, dok će kreativni centar obuhvatiti radionice za popravku instrumenata, prodavnice muzičke opreme, dečje igralište pod nadzorom i arhivski muzej.

Foto: Aman­da Le­ve­te Ar­chi­tects

Podsećamo, Beograd se ubrzano razvija i gradi. U planu je izgradnja Belgrade Waterfront Marine, nove gradske četvrti koja će biti smeštena na desnoj obali Save, oivičena Mostom na Adi s jedne i revitalizovanim pešačkim mostom s druge strane. Belgrade Waterfront Marina ponudiće sugrađanima i gostima glavnog grada obilje mogućnosti od opere i drugih kulturnih sadržaja, do najveće gradske marine, šetališta, parkova, modernog Yacht cluba, otvorenih bazena i ležaljki na obali Save.

Na novobeogradskoj obali Save, između budućeg pešačkog mosta i Gazele, biće izgrađen veliki panoramski točak, "Belgrade Eye" (Beogradsko oko). Panoramski točak postaće nova turistička i gradska atrakcija, simbol savremenog Beograda okrenutog viziji budućnosti i javnom prostoru dostupnom za sve.