Ovo su ključne informacije o stanju na Bliskom istoku: Cene nafte divljaju, najveće su od 2022. godine
Dok Pentagon najavljuje "najveće udare na Iran do sada", druga strana zalivskim državama preti "potpunim uništenjem" energetske infrastrukture.
Ovo su ključne informacije o tom sukobu:
- Iran zaljevskim državama prijeti "potpunim uništenjem" energetske infrastrukture
- Nafta najskuplja od 2022.
- Nazire se sukob Trumpa i Netanajhua, Bela kuća nezadovoljna potezima Izraela
- Cene gasa na evropskim tržištima snažno porasle
- Trump pokušava smiriti situaciju nakon iranskog napada na važno LNG postrojenje u Kataru
- Pentagon traži više od 200 milijardi dolara za financiranje rata s Iranom
- Iran u napadu na Izrael pogodio Zapadnu obalu, poginule tri Palestinke
- Amerika razmatra slanje hiljada vojnika u kopneni napad na Iran
- Iran pokrenuo odmazdu, napali S. Arabiju, Katar i UAE. Katar: Prešli su sve granice
- Saudijska Arabija najavila odgovor Iranu
- Situacija eskalirala nakon iranskog napada na katarsko plinsko postrojenje kao odgovor na izraelski napad na najveće iransko gasno polje
Problem Ormuškog moreuza rešiv
Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je optimizam da se spor između američkog predsednika Donalda Trumpa i evropskih saveznika u vezi sa Hormuškim moreuzom može rešiti.
"Uveren sam da će saveznici, kao i uvek, učiniti sve kako bi podržali zajedničke interese", rekao je Rutte. "Pronaći ćemo put napred", dodao je.
Skoro potpuni kolaps komercijalnog saobraćaja kroz Ormuški moreuz zadao je udarac i zemljama Evropske unije, a najviše su ugrožene Italija i Belgija, pokazala je studija Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), Complexity Science Hub (CSH) u Beču i Tehnološkog univerziteta u Delftu.
Italija najviše pogođena
U Evropskoj uniji najviše je ugrožena Italija, koja godišnje iz zemalja uz Persijski zaliv uvozi robu vrednu oko 9,8 milijardi dolara, pokazalo je istraživanje.
Ova cifra uključuje i uvoz ukapljenog gasa iz Katara u vrednosti od oko 4,4 milijarde dolara godišnje, kao i propana u vrednosti približno 3,2 milijarde dolara.
Belgija, pak, uvozi katarski LNG u vrednosti od oko 5,8 milijardi dolara godišnje, uglavnom preko luke Zeebrugge, i vrlo je izložena ekonomskim rizicima, pokazalo je istraživanje.
Pored trgovine gasom, Ormuški moreuz važna je ruta i za svetsku trgovinu dijamantima, koji putuju na relaciji od Ujedinjenih Arapskih Emirata do Antverpena.
Kurir Biznis/Index.hr