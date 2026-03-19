Slušaj vest

Dok Pentagon najavljuje "najveće udare na Iran do sada", druga strana zalivskim državama preti "potpunim uništenjem" energetske infrastrukture.

Ovo su ključne informacije o tom sukobu:

Situacija eskalirala nakon iranskog napada na katarsko plinsko postrojenje kao odgovor na izraelski napad na najveće iransko gasno polje Problem Ormuškog moreuza rešiv

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je optimizam da se spor između američkog predsednika Donalda Trumpa i evropskih saveznika u vezi sa Hormuškim moreuzom može rešiti.

"Uveren sam da će saveznici, kao i uvek, učiniti sve kako bi podržali zajedničke interese", rekao je Rutte. "Pronaći ćemo put napred", dodao je.

Skoro potpuni kolaps komercijalnog saobraćaja kroz Ormuški moreuz zadao je udarac i zemljama Evropske unije, a najviše su ugrožene Italija i Belgija, pokazala je studija Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), Complexity Science Hub (CSH) u Beču i Tehnološkog univerziteta u Delftu.

Italija najviše pogođena

U Evropskoj uniji najviše je ugrožena Italija, koja godišnje iz zemalja uz Persijski zaliv uvozi robu vrednu oko 9,8 milijardi dolara, pokazalo je istraživanje.

Ova cifra uključuje i uvoz ukapljenog gasa iz Katara u vrednosti od oko 4,4 milijarde dolara godišnje, kao i propana u vrednosti približno 3,2 milijarde dolara.

Belgija, pak, uvozi katarski LNG u vrednosti od oko 5,8 milijardi dolara godišnje, uglavnom preko luke Zeebrugge, i vrlo je izložena ekonomskim rizicima, pokazalo je istraživanje.

Pored trgovine gasom, Ormuški moreuz važna je ruta i za svetsku trgovinu dijamantima, koji putuju na relaciji od Ujedinjenih Arapskih Emirata do Antverpena.