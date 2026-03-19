Barel sirove nafte marke Brent nakratko je dostigao 118,74 dolara posle 9:30, nivo koji nije viđen od juna 2022. godine, skoro četiri godine.

Rast cena dolazi u kontekstu napada na energetska postrojenja, što unosi dodatnu zabrinutost oko snabdevanja dok se tankeri bore da prođu kroz Ormuski moreuz koji kontroliše Iran.

Kroz Ormuski moreuz prolazi petina globalnih zaliha nafte i gasa.

Jutros su cene gasa u Evropi porasle za 28%, a najnoviji izraelski udari na iranska gasna polja i iranska odmazda u obliku napada na katarska gasna postrojenja za koje se veruje da su najviše doprineli tome.

Iako još uvek nije vrhunac viđen posle početka rata u Ukrajini, ovaj rast cena je uneo dodatnu zabrinutost, posebno ako sukob nastavi da eskalira.

(Kurir.rs/Index)

