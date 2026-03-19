Cene nafte Brent neyaustaviljivo rastu. Jutros u 9.30 cena nafte je bila 114 dolara po barelu, da bi samo 90 minuta kasnije cena premašila 118 dolara po barelu usled velike neizvesnosti na tržištu nakon napada Irana na energetska postrojenja širom Bliskog istoka.

Prema podacima sa berzi, cena nafte Brent je u 10.30 sati porasla za 10,21 odsto, na 118,760 dolara po barelu. Evropski gasni fjučersi na amsterdamskoj berzi TTF skočili su u jednom trenutku i za 35 odsto, a njihova cena je više nego udvostručena u odnosu na period pre rata na Bliskom istoku. Evropske cene energenata jutros su naglo skočile nakon što je Iran pokrenuo napade na ključnu energetsku infrastrukturu širom Bliskog istoka.

Iran je izveo raketne napade na katarski industrijski grad Ras Lafan, kompleks u kojem se nalazi najveća fabrika za izvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), a Katar je preneo da su napadi naneli veliku štetu, prenosi CNBC.

Rast cena dolazi u trenutku kada se sukobi na Bliskom istoku šire na ključne proizvodne i izvozne tačke u regionu Persijskog zaliva, što povećava strah od dugoročnih poremećaja u snabdevanju energentima.

Akcija je usledila nakon upozorenja Teherana o napadu na energetska postrojenja u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je Izrael bombardovao postrojenje za preradu prirodnog gasa u Iranu.

Abu Dabi je takođe obustavio rad svojih gasnih postrojenja Habšan nakon što su presretnute rakete izazvale pad krhotina, dok je LNG infrastruktura u Bahreinu navodno pogođena teškim raketnim napadima.

Evropski indeski su uglavnom u padu, a investitori očekuju odluke Banke Engleske i Evrospke centralne banke o kamatnim stopama, uz prognozu da će obe banke najverovatnije zadržati kamate na istom nivou usled velike neizvesnosti za globalnu privredu zbog rata na Bliskom istoku.

Indeks Frankfurtske berze DAX je u 9.30 sati pao za 2,06 odsto na 23.020,50 poena, francuski CAC 40 za 1,55 odsto na 7.841,47 poena, britanski FTSE 100 za 1,55 odsto na 10.145,75 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 0,53 odsto na 2.886,56 poena.

Cena zlata je pala na 4.729,34 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,0581 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,14545 dolara, što je za 0,02 odsto više nego na početku trgovine.

Prema podacima sa američkih berzi, vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na zatvaranju trgovanja u sredu pala za 1,63 odsto na 46.225,15 poena, S&P 500 za 1,36 odsto na 6.624,70 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 1,46 odsto na 22.152,42 poena.