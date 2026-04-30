Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 221 dinar za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, cena dizela viša je za dva dinara, a cena benzina ostaje ista.

Cene naftnih derivata važiće do četvrtka, 8. maja 2026. godine.

Nove cene saopštio je predsednik Aleksandar Vučić nakon otvaranja Data centra u Kragujevcu.

- Nisam vam danas govorio i što sam ovakvog raspoloženja. Šta da radimo sa 124 dolara za naftu? Danas povećanje cene dizela samo dva dinara, benzin na istom. Šta da radimo sa time? Tačno je Kiril Dmitrijev bio u pravu, i svi su znali, i Kinezi, i Rusi i Amerikanci gde to vodi. Evropa da najviše plaća, a mi smo najmanje u Evropi povećali cenu. Samo Slovenija je manje povećala, ali su oni imali nestašice zbog toga - rekao je on.

Istovremeno, cena nafte tipa Brent porasla je iznad 122 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od 2022. godine, zbog zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i blokade Ormuskog moreuza.

Nakon jednodnevnog skoka od gotovo 10 odsto, cena se stabilizovala na oko 120 dolara, preneo je Gardijan. Prema proceni organizacije "Oxford Economics", šestomesečni zastoj bi mogao da podigne cenu nafte na 190 dolara do avgusta.

Pušteno 30.000 tona dizela iz rezervi

Danas je Vlada Republike Srbije donela odluku da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je sa prethodno preuzetim količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je odlučeno da se produži zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna.