Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se juče sa članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije s kojima je razgovarala o poslovanju kompanije, radu rafinerije i cenama naftnih derivata.

- Danas je dizel poskupeo za jedan dinar, benzin nije poskupeo, iako su kotacije i dalje visoke i izuzetan je pritisak na tržište, uspeli smo da održimo cene goriva na gotovo istom nivou. Preduzeli smo mere da se poskupljenje ne prelije na novčanike građana, za šta je važno da NIS, koji je ključan za snabdevanje našeg tržišta, nastavi da posluje stabilno - rekla je ministarka.

Ona je dodala da su naftne kompanije počele s povlačenjem rezervi dizela koje je država stavila na raspolaganje, da bi zaštitila građane i privredu od skoka cena naftnih derivata i nestašica.